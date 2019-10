La sequía amenaza el suministro en algunas localidades y lleva pérdidas millonarias al campo

En Ávila hace meses que las fuentes ornamentales no tienen agua; que el riego de zonas verdes -ahora secas- está más que restringido y que la población se ha implicado en el consumo eficiente, reduciendo en septiembre hasta en cinco millones de litros de agua el consumo medio diario. Todo para intentar exprimir al máximo unas reservas que están bajo mínimos y amenazan con afectar al suministro. Ávila es el punto rojo de la sequía en España, que sufre ya los estragos del cuarto año más seco del siglo.

Amplias zonas de España están ya en sequía meteorológica, es decir, la que viene determinada por la cantidad de lluvia recogida. Según informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología, el año hidrológico que concluyó en septiembre acumuló un 13% menos de lluvia de lo normal. La cuenca del Guadiana es la que mayor déficit registra, del 33%, seguida por la cuenca del Tajo (25%), del Guadalquivir (24%) y del Duero (23%).

Los embalses, que han estado viviendo de las rentas de un lluvioso 2018, a estas alturas del año han sufrido una considerable merma y se encuentran en niveles hasta un 24% por ciento por debajo de la media de la década. En concreto, los embalses almacenan 22.656 hectómetros cúbicos, y por tanto la reserva hidráulica está al 40,4% de su capacidad total. Desde 1996, solo en 2005, 2006 y 2017 ha habido menos agua en los pantanos a estas alturas del año.

«Es temprano aún para confirmar que estemos ante un nuevo ciclo de sequía», dice Jorge Olcina, presidente de la Asociación Española de Geógrafos y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de la Alicante. Pero «si este otoño es seco, ya podríamos hablar de problemas serios en varias cuencas y entonces sí se podría decir que habríamos entrado en sequía en esas cuencas más afectadas».

En Ávila, la «zona cero» de precipitaciones, de enero a agosto llovió 29 días de un total de 242. Y no de forma abundante. La provincia ha cerrado el año hidrológico con precipitaciones entre un 30 y 40% por debajo de lo normal. Uno de los embalses, el de Becerril, está al 1,5%, y ya no puede surtir a las tuberías, mientras que los otros dos, La Cogota y Fuentes Claras, están al 20%.

La Mesa de la Sequía estudia alternativas, como recurrir a sondeos o modificar el punto de vertido de la depuradora, y no descarta llegar a los cortes de suministro, aunque como última opción, pues en el fondo, según los técnicos, lo complicaría aún más por el desperdicio de líquido al volver a abrir el grifo y ver el agua turbia. Esta situación ya la viven en algunos pueblos de Badajoz, como en Valencia del Ventoso, donde solo hay agua potable cinco horas al día; o en Sevilla, en Las Navas de la Concepción, en la zona de la sierra norte.

Además, las lluvias torrenciales de la gota fría de septiembre batieron récords en zonas como la Vega Baja, pero las reservas en los embalses de la cuenca del Segura siguen estando a la cola de toda España, con el 27% de su capacidad. Desde mayo se han autorizado todos los meses trasvases desde el Tajo, el último ya propuesto esta semana para el mes de octubre con un volumen de 19,2 hectómetros cúbicos, de los que 7,5 se destinarán a abastecimiento humano. De hecho, esta transferencia paliará los problemas sufridos al dejar de producir momentáneamente las desaladoras durante el episodio de gota fría por las inundaciones.

En conjunto, la Comunidad Valenciana es la autonomía con menos agua en sus pantanos, al 29% de la capacidad entre las demarcaciones del Júcar y el Segura, a pesar de que las riadas han situado el año hidrológico con un superávit del 130%.

Ciclos más cortos, pero más intensos

El clima mediterráneo está caracterizado por sequías recurrentes, aunque según algunos expertos, algo está cambiado. «Lo normal es que cada 5 años tengamos un año seco, de mayor o menor intensidad. Ahora bien, en ocasiones estas sequías son muy intensas y duran varios años», explica Jorge Olcina. Estos ciclos de sequía duran entre 3 y 5 años, como los de 1981-84 o 1990-95. Pero las sequías de los últimos veinte años son sequías «intensas, pero de menor duración», dice el experto. Duran 1 ó 2 años porque «en el contexto de calentamiento climático actual, los movimientos de la atmósfera no favorecen las sequías de larga duración», dice Olcina. «Esto tiene un efecto importante y es que la falta de lluvias afecta sólo a la agricultura, pero no llegan a la ciudad, salvo en casos muy localizados de poblaciones de interior que no tienen bien planificado su sistema de gestión y distribución de agua».