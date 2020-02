«Señorías, somos niños agredidos. Espero que aborden nuestra situación no solo de boquilla y no sea un teatro más» Nueve niños de los proyectos de la ONG Educo reclaman en el Congreso la ley para acabar con la violencia contra la infancia

Un grupo de 9 niños y niñas que forman parte de los proyectos de la ONG Educo pidieron ayer en el Congreso medidas efectivas para acabar con la violencia contra la infancia. En concreto, reclamaron la aprobación de una ley que permita acabar con esta grave problemática. «En España, la violencia contra la infancia es una realidad que nos afecta a todos y todas, que crece en silencio. Por ello necesitamos una ley específica, una estrategia clara con presupuesto asignado y unos mecanismos que nos permitan prevenir, y proteger a todos los niños, niñas y adolescentes. Es algo que no puede esperar; es urgente y necesario», dijo la directora de Educo España, Macarena Céspedes.

Durante el acto celebrado ayer, pocas horas antes de celebrarse la sesión parlamentaria en la que se inició la tramitación de la nueva ley de la eutanasia, los niños y niñas han presentado los resultados del informe «Érase una Voz... Si no nos ves, no nos crees», que pone el foco en la violencia hacia la infancia. Según el informe, tres de cada cuatro niños opinan que las personas adultas no hacen nada para evitar los casos de violencia. «Conozco de primera mano cómo los derechos de muchos niños y niñas se vulneran a diario. Esta situación solo importa de boquilla, para hacerse la foto y ya está. Me encantaría que este acto no sea otro teatro más y que realmente hagan algo para proteger a la infancia», pidió Izabela, una de las niñas participantes en el acto.

El informe de la ONG también destaca que dos de cada tres niños opinan que una de las posibles causas de la violencia es que las personas adultas no reconocen sus derechos ni toman en cuenta sus opiniones. « Escucharnos es una fase muy importante para llegar a cambiar algo. Ojalá se consiga, aunque sea un poco de todo lo que necesitamos», afirmó Dayanara, otra de las participantes, durante su intervención.

«La participación infantil es uno de los ejes de nuestro trabajo. Por eso, hoy los protagonistas de este acto han sido los niños y niñas. Porque nosotros no queremos ser su voz. Lo que queremos es que su voz llegue a las instituciones, como ha pasado en el Congreso», explicó el director general de Educo, José M. Faura.

En la realización del informe «Érase una voz... Si no nos crees, no nos ves» participaron casi mil niños y niñas de entre 10 y 14 años de toda España. Además de recoger su opinión, los 9 niños y niñas que han ido hoy al Congreso formaron parte de todo el proceso de elaboración, incluido el diseño de la investigación y las conclusiones, aportando sus ideas, propuestas y opiniones. Este informe acompaña la campaña de Educo #YoEscucho que resalta la importancia de la escuchar a niños como herramienta clave para prevenir la violencia contra la infancia. Esta campaña se puede seguir en las redes sociales con los hashtags #YoEscucho #EraseUnaVoz.

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección de la infancia, que actúa en 13 países mediante proyectos en los que participan de 400.000 niños y niñas y más de 200.000 personas adultas.