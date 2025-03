Un fin de semana de fiesta y botellones en pleno repunte de la segunda oleada

Ni las prohibiciones ni las sanciones elevadas que, al final, acaban pagando los padres están frenando los botellones. La Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) disolvió la madrugada del sábado al domingo un «macrobotellón» con la asistencia de unas 400 personas . La actuación de la policía local fue anunciada por el propio alcalde, Xavier García Albiol (PP), en internet, a través de las redes sociales.

«Esta madrugada la Guardia Urbana ha disuelto con gran profesionalidad un macrobotellón de 400 personas en una zona industrial de Badalona», indicó García Albiol, que también añadió: «Entiendo que los jóvenes quieran divertirse y busquen alternativas al cierre de discotecas pero no podemos poner en riesgo la salud de todos».

Algunos medios locales indicaron, tras conocer la noticia, que «muchos» de los alrededor de 400 jóvenes que asistieron al «macrobotellón» no llevaban mascarillas y que la zona industrial de Badalona, lugar de la fiesta, quedó sucia . Una suciedad que en otras ocasiones, la anterior, este mismo mes, supuso que los empresarios de la zona lamentaran este tipo de actitudes. Aunque en Cataluña la epidemia no está tan desbocada como en Madrid, tampoco hay buenos datos. Ayer la Generalitat comunicó la muerte en las últimas 24 horas de once personas a causa del nuevo coronavirus y 1.273 nuevos casos, según los datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat.

El macrobotellón de Badalona no fue el único gesto de irresponsabilidad en un fin de semana en el que la Policía ha tenido que actuar en numerosos puntos del país por el incumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus.

Además de en Cataluña el sábado se disolvieron fiestas en Baleares, Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha. En ninguna de las fiestas se respetaba la distancia social, ni se utilizaban mascarillas .

Solo en Sevilla la Policía Local de Sevilla interpuso un total de 294 denuncias por consumo de bebidas en los espacios públicos y por no usar la mascarilla en el marco del dispositivo desplegado de nuevo de noche y madrugada para controlar esas concentraciones de personas y vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid-19.

Pagar con labor social

El Ministerio de Sanidad y los servicios de salud de muchas comunidades están lanzando campañas dirigidas especialmente a quienes se creen invencibles. El resultado aún no es visible. Se están poniendo en marcha campañas en redes sociales con «influencers» para poner de moda el sentido de la responsabilidad.

Pero hay psicólogos y expertos en comportamiento juvenil que reclaman cambiar las sanciones y multas algún tipo de actividad social o trabajos para la comunidad relacionados con los riesgos de la Covid, como ya se hace con los problemas viales o de tráfico.