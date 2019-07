Seis meses de cárcel para una pareja de Tomiño por ahorcar un gato Uno de ellos intento sobornar a los guardias civiles: «Si hacéis desaparecer al gato podéis coger lo que queráis»

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre y a una mujer a seis meses de prisión, respectivamente, por haber atrapado y, posteriormente, haber ahorcado a un gato que deambulaba por su finca el 11 de septiembre de 2017 en Tomiño (Pontevedra).

La sentencia también recoge una condena de un año y seis meses de prisión y una sanción de más de 1.000 euros para el hombre por un delito de cohecho, que se suma a los seis meses impuestos por un delito de maltrato animal.

La resolución es firme y señala que la suspensión de las penas de prisión de estas personas tendrá lugar durante un periodo de dos años condicionado a que no vuelvan a delinquir. Además, ambos han sido inhabilitados para ejercicio de cualquier profesión «relacionada con animales y su tenencia» durante dos años. Las penas de prisión y la multa solicitadas por la Fiscalía eran idénticas a las que han sido impuestas.

Además, el tribunal ha considerado probado que cuando los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido, el hombre se dirigió en varias ocasiones a ellos para que no llevasen a cabo sus funciones y les ofreció un objeto de valor como compensación. «Si hacéis desaparecer el gato y me solucionáis el problema, podéis coger lo que queráis». No obstante, los funcionarios declinaron la oferta.