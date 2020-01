Seguros «antiviolación» y denuncias falsas, el truco de turistas para conseguir dinero «extra» «La indemnización no es como la de un accidente de coche. Suelen ofrecer asistencia médica y psicológica», según explica Katia Estace, directora de Aon Travel

Desde hace años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado que turistas interponen denuncias falsas para obtener de manera ilícita la prima económica contemplada en la póliza y con la devolución de los costes del viaje. Casos como estos son frecuentes en zonas turísticas como Palma de Mallorca o la Costa del Sol.

Este miércoles La Verdad publicó que las tres hermanas estadounidenses que aseguraron haber sido violadas por tres jóvenes afganos en la madrugada de Año Nuevo habían contratado un seguro con el que recibirían una indemnización si en su estancia en el continente europeo eran víctimas de un delito sexual.

Los seguros «antiviolación» se contratan dentro de pólizas más amplias que cubren eventualidades durante un viaje, desde gastos sanitarios, accidentes o robos. En caso de agresión sexual, la compañía indemniza a la víctima con una cantidad de dinero que cubra la atención psicológica y un billete de vuelta para repatriar a la víctima. «La indemnización no es como la de un accidente de coche. Suelen ofrecer asistencia médica y psicológica», según explica Katia Estace, directora de Aon Travel, broker de seguros.

Contratar seguros especiales en caso de violación no es habitual en España, pero en la cultura anglosajona sí existen cláusulas especiales.

En España los seguros no discriminan la razón por la que necesitas asistencia

«Jamás nos han pedido una garantía de este tipo», asegura Estace. Al menos en España los seguros no discriminan la razón por la que necesitas asistencia, «si necesitas que te atienda un médico da igual si es porque te has roto una pierna o porque has sufrido una agresión sexual. La cobertura la vas a tener igualmente y se van a cubrir los gastos médicos», detalla.

Además, desde SOS International señalan que «para residentes que hayan contratado su seguro en España, sí existe la cobertura de asistencia jurídica en caso de ser víctima de algún delito durante el viaje».

Denuncias falsas difíciles de desmentir

Investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten de que es difícil probar que se trata de denuncias falsas de las turistas para recibir una indemnización.

Este problema también ocurre con otros intentos de fraude a empresas aseguradoras. La directora de Aon Travel recuerda la época en la que «se puso de moda» entre los turistas ingleses demandar a los hoteles por supuestas intoxicaciones. «También ocurre que algunas personas que reciben sesiones de masajes en los hoteles y luego denuncian que el masajista había realizado tocamientos», destaca.

Estace afirma que normalmente, las agencias de viajes u hoteles «prefieren pagar la suma que piden los clientes por no verse envueltos en un escándalo y se salen con la suya porque saben que tienen un seguro de responsabilidad civil».