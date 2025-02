Una segunda oportunidad para el antimalárico que tomaba Trump

Nada puede haber más científico que el debate sobre la eficacia de un medicamento. Pero en el caso de la hidroxicloroquina y otros fármacos utilizados al comienzo de la pandemia, lo técnico dio paso a la especulación con rapidez. La subida y caída en ... desgracia de este medicamento conocido desde hace décadas para el tratamiento de la malaria, el lupus o la artritis es el resultado de una serie de catastróficas desdichas en la que se mezclan: política, populismo y también mala ciencia.

Las primeras investigaciones que llegaban desde China lo encumbraron como el fármaco «milagro» contra el nuevo coronavirus. Parecía demasiado bueno para ser verdad: era un medicamento seguro del que se conocían bien sus efectos secundarios porque se utiliza desde hace años contra la malaria y en enfermedades autoinmunes. Es además barato y de fácil acceso, a diferencia de otros compuestos nuevos en plena investigación. La hidroxicloroquina se agotó en las farmacias de muchos países -incluidas las españolas- y hasta el Ministerio de Sanidad tuvo que intervenir su venta.

Luego, llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y con él empezó la caída en desgracia de la aplaudida hidroxicloroquina. El presidente del país más poderoso decidió tomárselo sin prescripción médica -«Creo que es bueno. Y si no es bueno, ya os lo diré. Mal no me va a hacer»-, anunció desde la Casa Blanca cuando aparecieron los primeros contagios en su entorno. La automedicación presidencial coincidió con su desencuentro con la élite científica estadounidense, así como el apoyo vehemente del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y de grupos de derecha populista.

Ya estaba bastante politizado el fármaco cuando aparecieron los primeros estudios que ponían en duda su seguridad y eficacia . Era un estudio observacional, pero se convirtió en un medicamento « maldito ».

Se sabe que no funciona como una cura rápida, cuando la enfermedad ya ha evolucionado, pero no hay estudios rigurosos que hayan comprobado si puede ser una buena profilaxis. Es decir, si administrado a dosis bajas entre la población de riesgo (sanitarios, a mayores que viven en residencias o embarazadas) podría prevenir la infección. Al menos, hasta la llegada de una vacuna . Varios grupos de investigación reputados en Europa están intentando demostrarlo.

La Organización Mundial de la Salud retomó en junio los ensayos con hidroxicloroquina y la Universidad de Oxford en el Reino Unido acaba de pedir una segunda oportunidad para el medicamento, tras reconocer que quizá se descartó como tratamiento útil por una excesiva politización . En España la Sociedad Española de Medicina Interna ha lanzado también un comunicado recordando que la investigación clínica con hidroxicloroquina es necesaria.

La mala reputación de este medicamento ha dejado en el dique seco numerosas investigaciones solventes en toda Europa por su incapacidad para reclutar voluntarios. Pocos se atreven a participar. «Si la hidroxicloroquina se la hubieran tomado Brad Pitt y George Clooney en lugar de Trump y Bolsonaro, nos hubiera ido mejor ». La epidemióloga del IS Global y del Hospital Clínic, Clara Menéndez , bromea con amargura con la situación generada.

«Más miedo que al virus»

Esta especialista dirige uno de los 16 ensayos clínicos autorizados en España con la garantía de la Agencia del Medicamento y del Instituto de Salud Carlos III. La mitad de los estudios están orientados a demostrar su poder profiláctico. En su caso quiere conocer si la hidroxicloroquina, utilizada precozmente, impide que una mujer embarazada desarrolle síntomas graves. El estudio está en marcha en hospitales de Barcelona y Madrid, pero el 70 por ciento de las embarazadas rechaza participar. « El fármaco se utiliza desde hace décadas en zonas endémicas de malaria y sabemos que es seguro durante la gestación, pero se tiene más miedo al medicamento que al virus . Se ha pasado de pensar que este tratamiento era un remedio milagroso a estar proscrito. Si no se investiga nunca se sabrá si funciona», lamenta. José Miguel Morales, director del Instituto de Biomedicina de Málaga (Ibima), también carga con el estigma del medicamento, el más politizado de la historia de la medicina. En su centro quieren probar si podría proteger del Covid, a los ancianos que viven en residencias y a sus cuidadores. Su hipótesis de partida es que un régimen de pastillas de cinco días puede sellar la entrada del virus a las células e impedir que enfermen.

Se han propuesto probarlo en 1.900 personas y tener resultados el próximo mes de diciembre. «Ahora no tenemos reclutados ni el 1 por ciento. Las garantías de seguridad de este ensayo no las tiene ningún otro. Se vigilarán los posibles efectos en el ritmo cardiaco con electrocardiogramas semanales, hay un comité de seguridad independiente que nos evaluará de forma continuada… Hasta hemos grabado un vídeo para explicar todas estas garantías, pero las residencias y las familias se resisten aún a participar», cuenta el investigador.

El del Ibima es el único estudio en el mundo centrado en población mayor, los más vulnerables frente al nuevo coronavirus. «Nosotros queremos responder a una pregunta que está aún sin resolver. Si funcionara en el entorno residencial, sería una solución perfecta hasta que llegase una vacuna eficaz porque en los centros de mayores es muy difícil mantener las medidas preventivas». José Miguel Morales recuerda que en las residencias pequeñas es muy difícil mantener circuitos diferenciados para usuarios con o sin Covid o que las personas con demencia no van a seguir las normas de aislamiento o de higiene preventivas. ¿Qué armas les queda a las residencias? No podemos abandonar una estrategia sin haberla probado antes». Morales recuerda la historia del litio, uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de patologías mentales. «Un investigador australiano se dio cuenta de que el litio mejoraba la conducta; nadie le creyó y la mala fama consiguió que se retasara su utilización. Durante años enfermos con psicosis y trastorno bipolar no pudieron beneficiarse».