«Sanitarios kamikazes»: «The New York Times» refleja la falta de protección en los hospitales españoles

«The New York Times» ha dedicado parte de su portada digital a los sanitarios españoles que combaten día a día el coronavirus, a los que califica de «kamikazes» por seguir trabajando pese a la falta de equipos de protección.

«Más de 12.000 trabajadores de la salud han contraído Covid-19 en España en medio de una grave escasez de equipos de protección personal. Las enfermeras y los médicos nos mostraron cómo hacen sus propios uniformes, mascarillas y protectores», explica el medio estadounidense junto a un vídeo.

«Es muy difícil quedarte atrás y decir que no voy a atender a un paciente porque no estoy protegida», explica uno de los testimonios del reportaje, Eugenia Cuesta, enfermera del hospital 12 de octubre de Madrid. «Esta pantalla de protección me la hizo mi marido, que es muy MacGyver», señala una enfermera del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, detallaba ayer que 12.298 profesionales sanitarios han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la epidemia en España, lo que representa algo más del 14 por ciento del total de contagiados.

Desde hace varias semanas, trabajadores de diferentes hospitales, especialmente de la Comunidad de Madrid, alertan del desabastecimiento de medios de protección básicos como guantes y mascarillas que sufren en sus centros debido a la expansión del coronavirus.

«No tenemos medios suficientes y falta protección al personal sanitario», aseguraba a ABC Laura, que lleva más de veinte años trabajando en las Urgencias de uno de los principales hospitales públicos de la capital. «No puedo más. Solo cuando bajas a hacer una radiografía es cuando te dan una mascarilla con filtro. Si tratas a pacientes que llegan de la calle, las mascarillas se encuentran bajo llave», denunciaba.

Recientemente, ABC publicaba la carta al presidente Pedro Sánchez de una doctora: «por favor, además de enviarnos cartas de agradecimiento, le rogamos que resuelva cuanto antes el suministro de material de protección para los profesionales sanitarios. Una recomendación esencial de la OMS en el manejo de esta pandemia es proteger a sus profesionales sanitarios. ¿Dónde están nuestros útiles de protección?».