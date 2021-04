Sanidad y las comunidades amplían a 16 semanas la administración de la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años Quieren esperar a conocer los resultados del estudio puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III sobre combinar una dosis de AstraZeneca con otra de Pfizer

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado hoy ampliar de 12 a 16 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca para personas menores de 60 años que ya han recibido la primera. Ampliar este intervalo, dice Sanidad, permitirá disponer de más información para poder tomar una decisión que garantice la seguridad de la vacunación.

Así, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas quieren esperar a conocer los resultados del estudio puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III sobre combinar una dosis de AstraZeneca con otra de Pfizer, por lo que el retraso será «de cuatro a seis semanas», tal como ha anunciado el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

El ensayo clínico del instituto de Salud Carlos III, denominado 'CombiVacs', ha comenzado con la administración de la vacuna de Pfizer/BioNTech a 400 de los 600 voluntarios que fueron vacunados con anterioridad con el fármaco de AstraZeneca para analizar la combinación de ambos fármacos. Según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad, ayer terminó el reclutamiento de las 600 personas participantes y el grupo de intervención, formado por 400 personas, ya ha recibido la vacuna de Pfizer/BioNTech. En el ensayo clínico participan cinco hospitales: La Paz y Clínico San Carlos de Madrid; Vall d’Hebron y Clínic, de Barcelona, y Cruces en Vizcaya.

La Comunidad de Madrid se ha manifestado completamente en contra de esta decisión, amparándose en que un ensayo clínico realizado a 600 personas no puede comprometer el calendario de vacunación. «Lo que pretendemos conseguir con la vacunación es eficacia y seguridad contra el coronavirus. Se han producido 70 casos de trombosis entre 20 millones de personas vacunadas con AstraZeneca. En un estudio con 600 pacientes no tiene por qué producirse ningún caso», ha asegurado este viernes Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19. «¿Una metodología así puede condicionar la estrategia de vacunación? Me cuesta mucho entenderlo con la repercusión que tiene en la ciudadanía y el retraso que va a ocasionar. Desde el punto de vista técnico es inexplicable, un ensayo clínico con estas carencias metodológicas no puede limitar la vacunación», ha zanjado Zapatero.

La directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha defendido los mismos argumentos. «La decisión [tomada este viernes por la Comisión de Salud Pública] de aumentar el intervalo de la segunda dosis hasta la semana número 16 se ha tomado por mayoría, no por unanimidad», ha explicado Andradas, presente en la reunión. Informa Carlota Barcala.

Son alrededor de 2 millones las personas menores de 60 años que por sus profesiones fueron vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca y, por tanto, están pendientes de la decisión. Sanidad recuerda que la protección alcanza el 80% de efectividad con la primera dosis, de manera que quiere mandar a esta parte de la población «un mensaje de tranquilidad» y recuerda que quienes han pasado la enfermedad no deben recibir la segunda dosis.