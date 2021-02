Sanidad valora no recomendar la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 65 años La incidencia del virus baja más de 20 puntos desde el viernes, con lo que la curva está bajando «aparentemente rápido»

El Ministerio de Sanidad podría no recomendar el uso de la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 65 años. «Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos», ha asegurado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Aunque aún no hay una fecha exacta para la llegada de las primeras dosis, la vacuna de la farmacéutica fue aprobada la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para todos los grupos de edad. No obstante, ya Alemania se había inclinado previamente por no administrarla a los grupos de mayores, al no haber suficiente información. En España, el grupo de trabajo del plan de vacunación está estudiando la posibilidad de no recomendar que los mayores se pongan la vacuna de AstraZeneca.

«Mañana se reúne la ponencia de vacunas y está habrá que ver al final a quién se le aplica la vacuna de AstraZéneca», ha dicho Simón. El miércoles la comisión de salud pública aprobará o modificará la propuesta de la ponencia. En caso de que no se aprobara la vacuna para mayores de 65 años, «se aplicará a otros grupos, que nos ayudará al siguiente hito: tener vacunada al 70% de la población a principios de verano».

Bajada en los datos

También se han dado a conocer las cifras del día y los datos de contagios, aunque elevadísismos, comienzan a ser «esperanzadores». Así lo ha calificado Simón, después de que el informe de hoy muestre cierta mejora: los contagios sumados han sido 79.686 nuevos casos durante el fin de semana y 762 nuevas muertes. Ninguno de los dos suponen un nuevo récord, aunque las muertes rozan las 767 del pasado fin de semana. La incidencia, uno de los principales indicadores para evaluar la trayectoria de la pandemia ha mejorado casi 21 puntos desde el pasado viernes: ha pasado de 886,6 contagios por cada 100.000 habitantes a 865,67 este lunes.

«La epidemia está bajando aparentemente rápido», ha valorado Simón. No obstante, el epidemiólogo también ha avisado de que «quedan unas cuantas semanas» para que este descenso se note en los hospitales y, especialmente, en las UCI.