Sanidad valora hacer obligatorias las mascarillas en espacios públicos

El Ministerio aborda desde las 16.30 horas de este viernes con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la necesidad de establecer que el uso de mascarillas sea obligatorio en los espacios públicos, tal y como habían demandado algunas autonomías como Madrid.

Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, el titular del Ministerio, Salvador Illa, apuntó que las autoridades sanitarias están valorando «si hay que ir un paso más allá» en el uso de esta protección en la calle, además de en transporte público, donde ya está regulado su utilización de forma obligatoria.

El ministro ha recordado que el pasado lunes ya trasladó que podría imponerse el empleo las mascarillas, en una reunión en la que hubo «opiniones en distintos sentidos». «Hay argumentos en pro y en contra. Nunca nos hemos negado a revisar nuestras medidas conforme evolucionen las etapas y haya nueva evidencia. Ahora estamos en fase de evaluar si procede o no su uso obligatorio en determinadas situaciones», ha agregado.

El ministro recordó que la utilización de la mascarilla en vía pública es «altamente recomendable» y «necesaria» cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros. Illa reconoció que hay algunos aspectos que limitan la posibilidad de obligar su uso, ya que «hay gente que no puede llevarla» por motivos de salud o laborales. «Hay una serie de consideraciones técnicas que hay que tomar en consideración. No es tan sencillo», admitió.

Madrid se ha mostrado partidaria de extender el uso de mascarillas en espacios públicos o privados, como han manifestado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En el Consejo Interterritorial de esta tarde, además, Illa aborda con las cinco autonomías que aún tienen territorios en fase 0 su posible avance desde el lunes 18. Según ha trascendido por fuentes de varios ejecutivos regionales, la Comunidad Valenciana pasaría de fase, y escalaría a la fase 1, mientras Sanidad habría ofrecido a Madrid quedarse en una especie de fase 0,5 para ir de la mano con Barcelona y su área metropolitana, que ayer ya pidieron al Gobierno central quedarse en dicha fase intermedia.