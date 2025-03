Sanidad repartirá entre las comunidades 350.000 vacunas semanales durante los próximos tres meses Illa no ha concretado cuántas vacunas recibirá cada comunidad pero promete que servirá para cubrir con seguridad la primera etapa de vacunación

Durante los próximos tres meses, el Ministerio de Sanidad distribuirá a las comunidades autónomas 350.000 dosis semanales de la vacuna de Pfizer. La cantidad concreta de dosis de las que dispondrá cada región se fijará de acuerdo a los grupos de riesgo planteados en la campaña de vacunación. Así lo anunció este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Illa prometió que con estas 4,5 millones de dosis que llegarán a España en las próximas doce semanas se podrá vacunar a 2,3 millones de personas, lo que permitirá «prácticamente cumplir con la primera etapa del plan de vacunación» , que tiene como objetivo prioritario a los ancianos que viven en residencias, sus trabajadores y el personal sanitario que lucha en primera línea contra el virus.

Junto a los países de la UE

El reparto se realizará en doce entregas, una cada lunes, aunque la primera se adelantará a este sábado 26 para iniciar la vacunación al día siguiente, el domingo 27, de forma conjunta con todos los países de la Unión Europea. La primera inyección contra el coronavirus que se administrará en nuestro país será en la residencia pública Los Olmos de la ciudad de Guadalajara, ya que Pfizer tiene allí un almacén y será el punto de distribución de todo el material que llegue a España desde Bélgica.

Pese a que el ministro insistió este miércoles en que el reparto se realizará de acuerdo a «criterios equitativos», es decir, según «la población diana de la vacunación» , varios responsables autonómicos se quejaron ayer de los cambios constantes en la información que el Gobierno va facilitando a las comunidades, por lo que temen que finalmente haya «un baile» de reparto de dosis de vacunas entre las comunidades que no responda a criterios sanitarios.

Así lo dejó caer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al mismo tiempo que anunció que la región recibirá el domingo 500 dosis de vacunas que se dispensarán en una residencia de mayores a determinar en el área sanitaria con más incidencia de Covid-19, la de Santiago de Compostela, para vacunar a unas 250 personas.

Temida tercera ola

Antes de discutir el reparto de las vacunas con el Ministerio de Sanidad durante el Consejo Interterritorial, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, también se había sumado a las comunidades críticas con la falta de concreción del ministerio en víspera del inicio de la vacunación. Sin embargo, a última hora de la tarde la comunidad de Madrid confirmó que las primeras 1.200 dosis de la vacuna de Pfizer aterrizarán este domingo en la capital y, el mismo día, comenzarán a administrarse en tres residencias de la capital.

Con una temida tercera ola del virus en el horizonte, y a las puertas de Nochebuena, el Gobierno regional avanzó que la comunidad dispondrá de 48.750 dosis semanales. No obstante, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quiso transmitir «cautela»: «Es un paso más, pero no es el final del virus».«A día de hoy no tenemos ninguna dosis, pero el sábado llegarán y el domingo se iniciará la vacunación en Madrid», aseguró.

Durante su comparencia, Illa aseguró que el inicio de la vacunación es «el principio del fin de un virus maldito que nos ha acechado prácticamente desde inicios de año». Asimismo, indicó que los miembros del Gobierno respetarán los grupos prioritarios fijados en el plan , por lo que no habrá «vacunación institucional el domingo 27».

Pese a las buena noticia de la llegada de las vacunas, el ministro insisitó este miércoles en «mantener la guardia alta» ante «la mala dirección que ha tomado la segunda ola del virus».

Andalucía

El sistema sanitario andaluz está preparado para implantar la vacuna «desde el mismo día 27» , según ha asegurado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien espera que lleguen las dosis en las fechas previstas, es decir, el 26 de diciembre.

Andalucía espera recibir en torno a 190.000 vacunas y la Junta ha llegado a un acuerdo con Bidafarma para su almacenamiento y distribución, ya que debe ser conservada a 80 grados bajo cero y son necesarios unos frigoríficos especiales que estarán situados en almacenes de Sevilla y Granada, desde donde se distribuirán a las ocho provincias andaluzas.

Aragón

Aragón recibirá unas 180.000 dosis en esta primera fase de la vacunación que serán conservadas en dos ultracongeladores instalados en el Hospital Clínico de Zaragoza, desde donde se distribuirán a toda la región.

Estos contenedores, de dos metros de altura, por uno de anchura y de profundidad, aproximadamente, tienen un volumen de almacenamiento de 730 litros y unos 190.000 viales cada uno, lo que les permitirá conservar más de 300.000 dosis entre los dos.

Salud Pública ha pedido a las residencias que actualicen sus censos y pidan las autorizaciones para conocer exactamente quién va a vacunarse y así optimizar las dosis.

Teniendo en cuenta que son necesarias dos dosis y que deben de pasar 21 días entre ellas, se calcula que en unas seis semanas podría estar acabada la primera fase de vacunación, a razón de unas 12.000 vacunaciones cada semana.

Asturias

La primera fase del programa de vacunación llegará a unas 150.000 personas y se espera que esté completada en el primer trimestre del año.

El Principado desconoce el número exacto de dosis que recibirá para iniciar el proceso, que comenzará por las residencias con mayor número de usuarios, pero ha diseñado una logística para la conservación del medicamento, que permanecerá en un almacén central y se trasladará en transporte refrigerado a las neveras que se habilitarán en cada una de las ocho áreas sanitarias.

Un equipo de 148 profesionales se ocupará de suministrarla y cada vacuna que salga «tendrá nombres y apellidos» de forma que una vez puesta figurará en el historial clínico de cada persona que la reciba.

Baleares

El Govern balear vacunará a partir del próximo domingo a un ritmo de entre 500 y 1.000 ciudadanos, en primer lugar a las personas mayores y discapacitadas de las residencias, en segundo término al personal sanitario y sociosanitario y, finalmente, a los mayores que viven en sus casas.

Baleares contará en una primera entrega con 60.000 vacunas y el personal de Salud se desplazará a las residencias para proceder a la vacunación de sus residentes.

Canarias

Empezará la vacunación este domingo y su presidente, Ángel Víctor Torres, ha pedido a los ciudadanos «responsabilidad» en el cumplimiento de las normas dictadas para esta Navidad, sin «autoengañarse».

Cantabria

Cantabria ensayó este martes el protocolo de vacunación de la Covid-19, que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, espera que arranque, «casi con toda seguridad», el domingo.

En principio, a cada residencia se desplazará un equipo de enfermería que irá escoltado por la policía para que llegue «en perfecto estado». Se citará a los residentes para administrarles la vacuna, que quedará registrada en su historial clínico.

Castilla-La Mancha

La región ya tiene preparados 350 profesionales para el dispositivo de vacunación frente a la Covid-19 a un ritmo de casi 15.000 vacunas diarias , según el presidente, Emiliano García-Page, que cree que «en tres meses podemos tener muy avanzado el sistema de vacunación en España».

Castilla y León

La Consejería de Sanidad prevé que la vacunación comenzará previsiblemente el próximo domingo en todas las provincias de Castilla y León, para lo que se cuenta con 133 enfermeras.

La previsión es que lleguen 126.000 dosis de vacunas Pfizer en el primer mes, por lo que con esta primera tanda se podría vacunar a unas 63.000 personas del grupo de personas institucionalizadas y trabajadores sociosanitarios, profesionales sanitarios de primera línea, resto del personal sanitario y grandes dependientes.

Cataluña

Cataluña recibirá este fin de semana, probablemente el sábado, 215.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech para vacunar a partir del domingo a 106.000 personas, la mayoría ancianos que viven en residencias, según ha adelantado el secretario catalán de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

La vacunación se llevará a cabo con 250 equipos que se irán desplazando por las residencias geriátricas, mientras que una reserva de las dosis se quedarán en los ultrafrigoríficos del Banco de Sangre y Tejidos para cuando sean necesarias.

Extremadura

Cerca de un 70 % de los trabajadores y usuarios de los centros de mayores y discapacitados de Extremadura ha dado ya consentimiento para vacunarse contra la Covid-19 a partir del próximo domingo.

Serán los farmacéuticos los que se encarguen de la logística de distribución de las vacunas para inmunizar en una primera fase del proceso a más de 25.000 personas .

La Rioja

El próximo domingo comenzará la campaña de vacunación con una unidad móvil , que iniciará este proceso por las dos residencias de personas mayores «más vulnerables»; mientras que en el Hospital San Pedro de Logroño se vacunará a los técnicos sanitarios.

Murcia

Las primeras 335 vacunas contra el coronavirus llegarán a mediodía de este domingo a la comunidad murciana para ser usadas en la residencia de ancianos de Mensajeros de La Paz de San Pedro del Pinatar y en el centro para discapacitados de Churra.

El Ministerio de Sanidad prevé que a partir de ese día lleguen semanalmente 12.675 dosis hasta alcanzar las 50.700 para la Región de Murcia, y el Instituto Murciano de Acción Social comenzó el martes a distribuir entre las residencias geriátricas los certificados de consentimiento para la vacunación.

Navarra

Navarra tiene ya asignadas 25.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19, lo que permitirá vacunar a 12.500 personas, ya que han de administrarse a cada una de ellas dos dosis con tres semanas entre una y otra.

En los dos primeros meses de 2021 está previsto vacunar a 12.500 personas , primero los residentes y trabajadores de los centros sociosanitarios (7.647 y 5.395 personas, respectivamente).

Se configurarán 14 equipos específicos que apoyarán las vacunaciones a los residentes en centros sociosanitarios y también se espera habilitar un espacio en Refena para personal sanitario y sociosanitario.

País Vasco

La campaña de vacunación arrancará el domingo con el colectivo de personas mayores y, aunque la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no ha querido precisar cuántas dosis tendrán disponibles para esa fecha, ha garantizado que su administración se hará con «total seguridad» y que el personal sanitario de Osakidetza ya está preparado para ello.

Comunidad Valenciana

El Gobierno autonómico ha confirmado que se comenzará a vacunar este domingo, y que recibirán los siguientes lotes de vacunas cada lunes. Los farmacéuticos de la comunidad han ofrecido sus establecimientos como puntos de vacunación con el fin de reforzar y aumentar los puntos vacunales para descongestionar la carga del sistema asistencial.