Sanidad contra el 'efecto Ayuso': fuerza un horario común de cierre de la hostelería

El Ministerio de Sanidad quiere que todas las comunidades autónomas adopten restricciones comunes durante los próximos meses hasta que se alcance la soñada inmunidad de grupo. Según el borrador del documento –al que ha tenido acceso ABC– que Carolina Darias y los consejeros de Sanidad de las regiones debatirán esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio considera que hay que adaptar las restricciones vigentes a la situación actual y propone un marco común para toda España que regule actividades como la hostelería o el ocio nocturno.

La reunión de esta tarde se prevé intensa porque se podría forzar una votación para generar un compromiso de actuación conjunta. Esto quitaría margen a las comunidades para dirigir su propia desescalada tras el fin del estado de alarma . Si sale adelante el documento de actuaciones coordinadas, estarían obligados a cambiar sus propias órdenes. Y el 'efecto Ayuso' en la hostelería madrileña, por ejemplo, quedaría anulado. Este es el nuevo semáforo de riesgo que propone el Ministerio de Sanidad:

Bares y restaurantes

En los territorios que se encuentren fuera de los niveles de riesgo establecidos en el plan de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19' el a foro permitido en el interior de locales de hostelería y restauración será del 50%, aunque abre la posibilidad a incrementarlo en un 10% si se aplican medidas que garanticen un alto nivel de ventilación. En las terrazas al aire libre se podrán ocupar todas las mesas siempre que se respete l a distancia de un mínimo de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

En cuanto al número de comensales por mesa o agrupación de mesas será de un máximo de 6 en interiores y de 10 personas en exteriores . En estos territorios que se encuentren fuera de los niveles de riesgo se permitirá también el consumo en barra, aunque garantizando esa distancia de 1,5 metros. El horario de cierre también deberá ser común en todas las regiones: máximo a la 1 de la madrugada y con la prohibición de servir a partir de las 24.00 horas.

Para los territorios que se encuentren en los niveles de alerta del 1 al 4 se deberán seguir las medidas que se indican en el documento, que prevén, entre otras cosas, la prohibición del consumo en barra y de la música muy alta a partir del nivel de alerta 1 o la reducción del aforo a un máximo de un tercio para el interior de los locales de hostelería que se encuentren en territorios con nivel de alerta 2.

Discotecas y ocio nocturno

El borrador también establece la apertura de los locales de ocio nocturno para los territorios que se encuentren fuera de riesgo o en nivel de alerta 1. En estos casos, se exige que el consumo de bebidas y alimentos tanto en interiores como en exteriores se haga sentado en mesas y con una distancia de seguridad de mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. En cuanto al aforo, no se podrá superar el 50% en el interior de los establecimientos y se podrán ocupar todas las mesas de las terrazas al aire libre si se cumple con esa distancia de seguridad.

Como en la hostelería, el límite es de 6 personas por mesa o agrupaciones de mesas en interiores y de 10 personas en exteriores . El horario de cierre de este tipo de locales será como máximo a las 02.00 horas en todo el territorio.

Para las regiones que se encuentren en nivel de alerta 2 se contempla también la apertura de los locales de ocio nocturno cuando los indicadores complementarios que se utilizan para medir el riesgo (incidencia acumulado, hospitalizaciones...) se encuentren en situación favorable.

Prohibido fumar en la vía pública

Sanidad también quiere medidas comunes para regular el consumo de tabaco en las calles. El borrador insiste en la prohibición de fumar en la vía pública o espacios al aire libre si no se puede respetar la distancia de, al menos, dos metros. Del mismo modo, establece que no se podrá fumar en áreas destinadas al público de eventos o actividades multitudinarias no ordinarias al aire libre . Las restricciones afectan también a dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o similares.

Estudio de seroprevalencia

El Interterritorial de esta tarde también debatirá la realización de la quinta ronda del 'Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID' que, según el borrador, se llevará a cabo tras alcanzar el objetivo de que el 70% de la población esté vacunada contra el virus, es decir, para comprobar si España ha alcanzado o no la inmunidad de rebaño.

Menos espacio para coches

Se establecen también medidas para fomentar el trabajo de las autonomías con las entidades locales. Por ejemplo, se recomienda reorganizar el reparto del espacio público para favorecer todo tipo de actividades al aire libre como caminar o ir en bici, en detrimento del espacio público dedicado a los vehículos motorizados.

En caso de que el documento sea aprobado por las comunidades autónomas, entrará en vigor una vez se notifique a las mismas su obligatoriedad y así permanecerá hasta que apruebe su fin la ministra de Sanidad, previo acuerdo con el Consejo Interterritorial.