La sanidad privada propone asumir los pacientes no Covid La patronal estatal reclama un marco legal «claro» que defina cuál sería su papel en esta segunda oleada y qué compensaciones recibiría por su aportación

La segunda oleada de Covid-19 encara la punta epidémica y el fantasma de marzo sobrevuela los hospitales, que ven semana a semana como los pacientes con coronavirus ganan terreno en sus UCIs. La sanidad privada quiere esta vez avanzarse a los acontecimientos por lo que el pasado septiembre, coincidiendo con el repunte de casos de SARS-CoV-2 en algunas comunidades, recordó al Gobierno de Pedro Sánchez su voluntad de colaborar de nuevo en la lucha contra la pandemia en caso de que sea necesario. Le reclamó, no obstante, un marco legal «claro» que detalle cuál va a ser su papel en esa segunda oleada y también qué compensaciones recibiría por su aportación asistencial a la crisis sanitaria.

Lanzó también una propuesta a las autoridades sanitarias: que cuando la emergencia lo requiera y en aquellas comunidades autónomas que tengan capacidad para asumir pacientes con Covid-19, la sanidad privada gestione en exclusiva a los pacientes con otras patologías, convirtiendo así el sector privado un «circuito limpio de Covid-19». Con ello se contribuiría, según apuntan fuentes de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), a descongestionar la sanidad pública, mejorar las listas de espera, y se evitarían también «las muertes» por patologías no Covid que se produjeron en la primera oleada del virus debido a la desprogramación de operaciones y actividad asistencial.

Enmendar algunas disfunciones

La sanidad privada pretende así «enmendar en una futura etapa de colaboración con la red pública algunas disfunciones que han perjudicado al sector». «Durante la pandemia muchos centros hospitalarios españoles, públicos, y privados, sufrieron una presión asistencial sin precedentes, mientras otros muchos estuvieron obligados a mantener sus instalaciones abiertas y a todo su personal a disposición por ser considerados actividad esencial pese a no tener pacientes Covid ni de otro tipo por la desprogramación de actividad ordinaria.

Como consecuencia de ello muchos centros privados han tenido que cerrar y otros están en una situación crítica. Se volcaron en la pandemia y no han visto compensaciones», explica en declaraciones a este diario el presidente de ASPE, Carlos Rus. A su juicio, “la definición previa de un marco de trabajo que regule con claridad y transparencia la colaboración público-privada es la mejor medida preventiva conjunta que podemos adoptar ante la segunda ola de coronavirus que ya está afectando al conjunto de los territorios”.

Compensaciones por el esfuerzo

Ocho meses después del primer ataque por sorpresa del virus, solo la sanidad privada de Cataluña ha cobrado compensaciones «ajustadas» por asumir pacientes Covid en sus unidades de intensivos, tal como denunció ABC en su edición del 7 de septiembre. En Madrid se están todavía negociando, en Murcia han empezado ahora a debatirse, y en Navarra y Valencia ya se han acordado compensaciones, en esta última comunidad a precio público, apunta el presidente de ASPE, quien recuerda que en ningún otro territorio el sector ha visto recompensado su esfuerzo. Esta situación agravó la situación de muchos centros privados que tuvieron que ingresar en sus UCIS a pacientes Covid, de un coste asistencial más elevado por sus necesidades asistenciales, y por el que no han recibido aún compensaciones.

Visto lo visto, la sanidad privada prefiere, según declara Rus, «prepararse para lo que se avecina» y «saber en qué mar nadará» en esta nueva crisis que se adivina. Por este motivo, ha querido preparar el terreno y dejar claro al Ministerio qué preocupa al sector antes de que la pandemia desborde de nuevo los hospitales, algo que, según vaticinan los expertos, ocurrirá si no hay medidas contundentes en breve. Carlos Rus aclara que la propuesta de «crear un circuito no-Covid en la privada solo sería en aquellas comunidades que puedan asumir patología Covid y cuyos hospitales no estén colapsados» y que «en cualquier escenario se seguiría asumiendo patologia Covid y no Covid derivada de mutuas».

«Si se llega a una situación como la de marzo, de emegencia extrema, y las comunidades no pueden asumir el volumen de pacientes Covid, nuestro papel sería el mismo que en la punta epidémica de la pasada primavera», explica el presidente de la patronal estatal, que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados. Atender a pacientes no-Covid supondría para el sector menos riesgo a nivel económico, dado que el coste asistencial de los ingresos sin SARS-CoV-2 es menor.

Mutismo del Ministerio

Esta medida se propone después de ver el impacto sobre la salud que ha tenido y sigue teniendo la actividad (quirúrgica y asistencial) que se desprogramó desde el confinamiento de marzo. «Queremos enmendar esta situación porque hay pacientes, como los coronarios o algunos con cánceres agresivos, que han fallecido durante estos meses por no ser asistidos debido a que la respuesta asistencial se centró en la Covid», indican a este diario portavoces de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Recuerdan, asimismo, que ante la actual coyuntura podría volver a desprogramarse actividad en breve. De hecho, algunos hospitales catalanes ya han empezado a aplazar citas médicas e intervenciones. Pese a la insistente llamada del sector privado, el Ministerio de Sanidad sigue sin pronunciarse. «Nos preocupa que, pese a decretarse un nuevo estado de alarma, el ministro aún no nos haya dicho nada», denuncia Rus.

Desde Cataluña, el sector se mueve en sentido similar ante el crecimiento exponencial de las cifras de la pandemia. «Tenemos asumido que volveríamos a colaborar con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) como en el inicio de la pandemia porque así lo establece la resolución del Govern SLT/746 /2020 de 18.3.2020, que sigue vigente», señalan a ABC portavoces de la patronal ACES, quienes confirman que «estamos coordinándonos con el CatSalut para resolver situaciones nuevas como es mantener la actividad asistencial no-Covid mientras se pueda», en la línea de la propuesta de la patronal estatal. «Estamos preparados para recibir pacientes», concluyen los portavoces de la patronal catalana.