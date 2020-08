Sanidad pide explicaciones a Madrid por detectar solo un 15% de asintomáticos El Ministerio y las autoridades madrileñas se reúnen este viernes. La Consejería asegura que realiza 17.000 pruebas diarias de coronavirus

En pleno agosto, con unas temperaturas que rozan la ola de calor, y aún sin factores determinantes como la vuelta al cole o la reincorporación al puesto de trabajo, País Vasco reconoció ayer que batalla ya contra una nueva oleada de coronavirus tras registrar en un día más de 300 nuevos casos. «Estos datos demuestran sin dudas que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica», aseguró la consejera de Salud, Nekane Murga. Una visión muy diferente a la que ofreció ayer en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. «Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada(que represente incremento en la transmisión y no simplemente que detectamos mucho