Sanidad no descarta que la vacuna sea obligatoria en España

Pese a los movimientos antivacunas que proliferan en Europa, España ha conseguido mantener una buena cobertura vacuna l sin obligar a nadie a vacunarse. Salvo en algún caso puntual, como el brote de sarampión de Granada de 2010 en el que se tuvo que recurrir a una orden judicial, todas las vacunas son voluntarias . En esta pandemia la situación podría cambiar.

El Ministerio de Sanidad confía en que no sea necesario recurrir a la inmunización forzosa, pero avisa de que no se puede descartar nada. «Si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse. Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará », advierten fuentes ministeriales. No sería el único país europeo que podría obligar a hacerlo. Al menos, en Francia algunas vacunas ya son de obligado cumplimiento.

Sanidad no prevé tomar esta decisión tan drástica en las fases iniciales de la campaña de vacunación , cuando las primeras dosis empezarán a llegar con cuentagotas. Si todo va bien, la campaña comenzará en el mes de enero y se espera que una parte sustancial de la población haya recibido la vacuna en marzo. Los detalles de esta estrategia se conocerán hoy tras el Consejo de Ministros, aunque ya se sabe que habrá grupos prioritarios de inmunización.

Los primeros, según ha adelantado ABC , serán los ancianos que vivan en asilos, así como sus cuidadores; los sanitarios que trabajen en primera línea y las personas con grandes discapacidades y dependientes. Es decir, los grupos más vulnerables y de mayor riesgo. Solo en el caso de que las primeras vacunas en llegar sean más adecuadas para otros grupos de población se podrá alterar este orden.

Dosis suficientes

El Gobierno cuenta con recibir suficientes dosis como para inocular el medicamento a 80 millones de personas, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones). Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta a 1.400 millones de dosis, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca , constan de dos dosis. Por el momento, solo el prototipo de Janssen es el único que podría administrarse en una sola dosis.

A España le corresponderían 80 millones por un criterio de población. Europa quiere asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios .

Estas fuentes apuntan que las vacunas llegarán de una manera escalonada y progresiva , por lo que se deberá continuar con las medidas de protección, como el uso de la mascarilla o la distancia social, hasta que la campaña de vacunación finalice en España y exista un número suficiente de inmunizados . Eso ocurrirá cuando se vacune el 70 por ciento de la población. Todavía se desconoce con exactitud el período que podría extenderse esta situación.

