Sanidad no autoriza la vacunación voluntaria de los menores de 60 años con AstraZeneca La comisión de salud pública indica que la propuesta puede entrar en contradicción con los principios éticos

Varias comunidades autónomas pidieron a Sanidad que se valorara la opción de que los menores de 60 años que lo desearan pudieran vacunarse con AstraZeneca. Sin embargo, este miércoles la sexta actualización de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 rechaza esta posibilidad.

Según la comisión de Salud Pública, no es «oportuno» ofrecer la vacuna de Vaxzevria (antes llamada AstraZeneca) a personas de menos de 60 años que voluntariamente quieran vacunarse. «La propuesta no solo puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia, sino que, además, si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada, el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma, sería muy discutible por cuanto que difícilmente se les habría podido ofrecer antes de recibir la vacuna una información adecuada en los términos que exige la Ley», indican en la actualización.

Asimismo, explican que « se debe tener en cuenta que la vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos» e insisten en que «la elección de la vacuna o vacunas a aplicar no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de la o las vacunas para los diferentes grupos de población».

En la actualización también se confirma que las primeras dosis de la vacuna de Janssen se utilizarán en el grupo de 70-79 años, aunque también podrán ser administradas al grupo 4, el de personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

Además, la nueva estrategia establece que a las personas que pertenecen a los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad (grupo 6) se les pondrá la vacuna disponible tras vacunar a las personas de más de 60 años en lugar de vacunarse con AstraZeneca como hasta ahora.

Protección contra la infección

El informe señala que del total de personas institucionalizadas (408.881), el 98% han recibido al menos una dosis y el 91% ya ha recibido la pauta completa. Esto ha hecho que en las residencias de mayores haya descendido notablemente el riesgo de contraer el Covid-19. En concreto, se redujo un 57,2% 14 días tras la primera dosis, ascendiendo al 81,2% tras la segunda dosis.

También se observa una protección indirecta en las personas no vacunadas que viven en residencias con alta tasa de vacunación. « Estos resultados confirman la efectividad de la vacunación con ARNm en la población mayor institucionalizada y, además, avalan la política de vacunación universal en este entorno, incluso en personas con infección previa», indican.