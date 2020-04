Sanidad niega que no se haya consultado al comité científico sobre la vuelta a las actividades no esenciales

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado este sábado que el Gobierno no haya consultado al comité científico que asesora sobre la pandemia la vuelta al trabajo de actividades no esenciales este lunes. «Las decisiones se toman por consenso y el Gobierno sigue las recomendaciones de los expertos», señaló el ministro en rueda de prensa en la que intervino con al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Esta mañana hemos tenido una reunión con el comité y no ha habido ningún debate en el sentido de si había o no que volver al marco del decreto de alarma porque ha habido un consenso amplio de que eso había que hacerlo»

Estas declaraciones se contradicen con las vertidas ayer por el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del comité, Antoni Trilla. «No nos han consultado sobre esto», ha reconocido Trilla, quien, sin querer polemizar, ha señalado que el hecho de no haber sido consultados «tampoco quiere decir nada. Son cuestiones para las que nos pueden consultar o decidirlo ellos sin hacerlo». Sí que ha reclamado claridad y precisión en las directrices que se den para evitar «puntos grises» y evitar así actitudes irresponsables dijo ayer a Catalunya Ràdio, informa Esther Armora.

Trilla ha añadido que el retorno de la actividad laboral implicará probablemente un aumento de los contagios. «Lo lógico es que aumente el número de contactos y por lo tanto el número de casos», ha apuntado. Por esta razón, el epidemiólogo ha señalado que la «logica decisión» de retomar la actividad laboral y regresar a la normalidad de manera paulatina debe ir acompaña de medidas complementarioas y un buen sistema de detección y aislamiento de los nuevos casos que surjan.

Tras sus declaraciones, Trilla matizó en Twitter que «un comité científico asesor tiene la función de dar su opinión independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto los responsables técnicos como los responsables políticos, que toman las decisiones. Así es como funciona y como ha de funcionar».