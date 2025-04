Sanidad Exterior entorpece el regreso de varios menores confinados en Malta

«¿Quieres aprender un idioma? Cursos en el extranjero, campamentos internacionales de verano y academias de idiomas en España». Así presenta Enforex, una escuela de lenguas foráneas que ofrece cursos en el extranjero y campamentos de verano, la posibilidad de aprender inglés. Recurso similar ... del que se sirven empresas parecidas como Interway, Maltalingua, Easy English, Astex o English for Life. Y todas ellas se han visto afectadas por un mismo problema, el confinamiento de los alumnos que han enviado a Malta, el país que hace unas semanas reconoció un macrobrote de coronavirus y amenazó con cerrar sus fronteras a todo viajero que no estuviera debidamente vacunado . En total, cerca de sesenta menores que permanecen confinados en el hotel Bellavista y que subsisten en condiciones infrahumanas . Sus familiares denuncian la pasividad de Sanidad Exterior, que se ha negado a fletar aviones medicalizados que permitan el retorno de los españoles contagiados, y veladas amenazas de las autoridades maltesas para generar cierto desánimo en la natural beligerancia de los allegados que se han desplazado a Malta para asistirles y acelerar su retorno a casa.

«Las compañías aéreas se niegan a trasladar a viajeros que sean portadores del Covid porque aducen que la tripulación no está preparada y porque implicaría el riesgo de tener que confinar posteriormente a los pilotos y asistentes de vuelo. La única forma de hacerlo es en aviones medicalizados pero no es rentable fletarlos para dos o tres pasajeros. Y es muy difícil juntar a todos los positivos y cuadrar sus fechas de contagio y fin de cuarentena. Así que Sanidad Exterior acepta las decisiones de las compañías aéreas », explica a este diario Jacinto Vicente, abogado que ha defendido a los estudiantes de Fisioterapia que también fueron confinados en Malta y al grupo de 36 menores que pasaron por una situación similar. «Hasta que no amenazamos con poner una demanda penal contra el gobierno de Malta no hubo reacción por parte de las autoridades de la isla, que finalmente se vieron obligadas a confesar un macrobrote de 250 positivos.

La situación real de los confinados dista mucho de las halagüeñas noticias que llegan desde la embajada española en Malta. «Retornados esta mañana cerca de 60 españoles que guardaban cuarentena en Malta. La embajada ha acompañado todo el proceso hasta el embarque. Seguimos trabajando para aliviar la situación del resto de estudiantes en cuarentena», publicaba el órgano gubernamental en las redes sociales este pasado martes. Lo que se obviaba desde la máxima representación española en La Valeta es que los estudiantes que dieron positivo se quedaron fuera del vuelo que repatrió a franceses y españoles (el avión hizo escala en París antes de aterrizar en Madrid). «Mis hijos llevan más de diez días, desde que el gobierno maltés suspendió todas las actividades lectivas (11 de julio), confinados en un hotel. Hubo una serie de positivos asintomáticos y los encerraron a todos en sus habitaciones. La situación es de abandono absoluto . No tienen limpieza, ni lavado de ropa, escasa comida, se alimentan de comida basura que piden ellos online y pagamos los padres con tal de que coman lo que sea, y no vemos el fin de esta situación», denuncia el progenitor de dos de los afectados, a ABC.

« El comportamiento del hotel es pésimo . Han hacinado a cuatro positivos en una habitación de dos, con lo que la carga vírica aumenta. Les han dado una escoba para todo el grupo y el cepillo va pasando de habitación en habitación. Les han puesto un sensor con alarma en las puertas y cada vez que la abren se dispara. Es como si estuvieran en una cárcel. Y además, han puesto seguridad en los pasillos. Solo permiten que pasen los portadores de empresas de comida para llevar. Lo que les dan para comer es impresentable. En una cárcel se vive mejor porque, al menos, tienes asistencia médica », asegura desconsolado. Y ante la situación de desespero y desamparo que vive la familia ha aceptado que su esposa se desplace a Malta para asistir a sus hijos y tratar de acelerar su retorno a España. «No les ha hecho gracia. Por lo que hemos podido comprobar hay mucha corruptela entre las autoridades de Malta y a mi esposa le han hecho llegar algún aviso para que no insista ni haga ruido. Amenazas veladas que dejan muy claro qué clase de país es Malta», añade.

Fuentes conocedoras de la situación en la isla mediterránea consultadas por ABC se muestran esperanzadas en que el regreso de los menores pueda solucionarse en breve. « Las autoridades de Malta han aflojado un poco y no son tan estrictas como hace dos semanas. Ya permiten la realización de test PCR», aseguran. Eso sí, denuncian cierta dejadez en las funciones de la embajada: «La embajadora, Consuelo Femenía, esposa de Pedro Duque , está más tiempo en España que en Malta y así es difícil cumplir con las obligaciones de su cargo diplomático». También Jacinto Vicente se refiere a una de las quejas de los padres afectados: la inoperancia de las escuelas de idiomas que han organizado los viajes de los menores y que deberían haber previsto el riesgo. « Muchas temen las demandas de los padres , ya que pueden exigirles responsabilidades», asegura el prestigioso abogado.