Sanidad alerta del peligro para la salud de estas magdalenas y pide no consumirlas No comportan ningún riesgo para aquellas personas que no sean alérgicas o intolerantes a la leche

Servimedia @abc_conocer Actualizado: 24/06/2019 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Noticias relacionadas Sanidad alerta de que este chocolate puede ser peligroso para la salud El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha advertido de la presencia de leche, no declarada en el etiquetado, en magdalenas con maíz de la marca Diet Radisson, de 190 gramos y con fecha de consumo preferente en enero de 2020. Como medida de precaución ha recomendado a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo aunque su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Nacional de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Cataluña, relativa a la presencia de leche no declarada en el etiquetado de este producto, fabricado en Castilla y León y distribuido por una empresa de Cataluña a establecimientos de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, así como a establecimientos de Portugal. Sanidad ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades competentes de las regiones afectadas. Temas Sanidad

Alergias

Salud