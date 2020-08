Sanidad admite que las pruebas de coronavirus empiezan a retrasarse por el aumento de los contagios El Ministerio de Sanidad ha añadido este jueves otros 9.658 casos de coronavirus, 3.781 en las últimas 24 horas

El aumento del número de contagios de coronavirus en España empieza a repercutir en el sistema sanitario y la respuesta que es capaz de dar. Al aumento de hospitalizaciones y de muertes, se suma ya el incipiente retraso en las pruebas de coronavirus. Según ha reconocido este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en los momentos de menor presión sanitaria se llegaron a dar los resultados de las pruebas en las siguientes 24-48 horas desde el inicio de los síntomas. Pero este rango temporal está empeorando. En los últimos 14 días, el promedio ha pasado a ser de 48-72 horas, y en la última semana, el diagnóstico ya tarda entre 72 y 96 horas. Es decir, al menos cuatro días en promedio.

El Ministerio de Sanidad ha aadido hoy a su balance 9.658 contagios de coronavirus, la mayor cifra desde el fin del estado de alarma, aunque también incluye los datos acumulados de dos días de la Comunidad Valenciana, que no pudo volcar el miércoles. Asimismo, de todos estos casos, 3.781 fueron diagnosticados en las anteriores 24 horas y, un día más, la gran mayoría correspondieron a Madrid, con uno de cada cuatro positivos. La región se encuentra en una situación «ascendente» de contagios, al igual que Canarias, País Vasco, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria o Murcia, todas regiones con un aumento en la incidencia que les coloca en tasas preocupantes.

El problema es que todas estas cifras empiezan a acumularse. En solo 14 días se han detectado 86.234 infectados; 42.574 en una semana. Y ante el aumento constante de contagios, «se está incrementado» la presión sobre la Atención Primaria, reconoció ayer el epidemiólogo. «Sí que existe pero sin llegar a nivel de saturación excesivo», dijo.

Una de las muestras del aumento de la carga de trabajo es ya el retraso en la realización de las pruebas a los sospechosos, que en solo una semana se han llegado a identificar 143.000. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias matizó que este retraso responde a «las zonas de alta transmisión o que tienen un número mayor de casos» en la que se da un «cúmulo de muestras mayor o un retraso a la hora de hacer la toma», y no a la falta de reactivos o material. Aun así, aseguró, el tiempo es «suficientemente bueno para dar una respuesta, no tan precoz como hace unos días, pero suficientemente precoz».

En cuanto a las hospitalizaciones, en cambio, la presión «no excesiva», según Simón, pese a que se han, al menos, triplicado desde finales de julio. Solo en el balance publicado hoy por Sanidad, en las últimas 24 horas han sido ingresadas 880 personas. El miércoles fueron 922 y el martes, 903. El nivel de altas diarias está en torno a las 600. «En los hospitales estamos en una situación relativamente tranquila», dijo Simón.

Hoy en los hospitales hay 6.036 enfermos por Covid-19 ingresados, de los que 715 están en las unidades de cuidados intensivos, 18 más de los que había el miércoles. «No es una cantidad exagerada. Pero es cierto que para una sola patología es un volumen importante», admitió ayer Simón.

Perdiendo el rastro

Mientras, también se está perdiendo el «rastro» de los contagios. Apenas el 28,5 por ciento de los casos detectados entre el 16 y el 23 de agosto han tenido contacto con un caso confirmado. A finales de julio, en cambio, esta cifra era del 39 por ciento. Sanidad lo explica con que, inevitablemente, a medida que aumenta la transmisión comunitaria, también se resiente el rastreo del vínculo epidemiológico. Sin embargo, Simón cree que en España se está detectando más del 70% de los contagios existentes, e incluso el 80%.

