Sanidad actualiza su listado de productos autorizados para la limpieza y desinfección contra el coronavirus

La desinfección de superficies y la higiene de manos para evitar la propagación del virus hace que el Ministerio de Sanidad actualice periódicamente los productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Se trata de antisépticos y desinfectantes químicos que han respondido a los ensayos cuantitativos de suspensión virucida. Así lo recoge el diario Sur.

Sanidad recuerda que la lejía ha sido recomendada para la desinfección en los diferentes protocolos nacionales así como en las recomendaciones de la OMS debido a su eficacia virucida. Lea el listado completo aquí.

Desinfección de superficies y uso ambiental (TP2)

Vaprox ® Hydrogen Peroxide Sterilant.

Vaprox ® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant:

RELY+ON VIRKON

OX-VIRIN

SANITAS PROCSAN

DESINFECTANTE CONEJO

LONZAGARD DR 25 aN

SANYTOL DESINFECTANTE HOGAR Y TEJIDOS

ANPICLOR 150

OXIVIR PLUS

OXIVIR PLUS SPRAY

OXIVIR PLUS Jflex

ACTIV B40 NEW

OX-VIRIN PRESTO AL USO

PASTILLAS CLEANPILL

GARDOBOND

ADDITIVE H7315 0

ACTICIDE C&D 06

ACTICIDE C&D 04

ACTICIDE C&D 01

PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS ORACHE

DESCOL

OXIVIR EXCEL FOAM

OXIVIR EXCEL

YMED FORTE

GERMOSAN NOR BP1

BIOFILMSTOP CLEANER

SANOSIL S010

MULTIUSOS DESINFECTANTE BOSQUE VERDE

DEORNET CLOR

DYBACOL LQ

BARBICIDE

SARRITOL

AMBIDOX 25

ECOMIX PURE DISINFECTANT

OXA-BACTERDET PLUS

DD 4112

LIMOSEPTIC SF

TOTAL SHOCK SF

TERMINAL FORTE SR

BIOQUELL HPV-AQ

MEDIPAL CHLORINE DISINFECTANT WIPES

ALCOLAC PLUS

EVERBRITE ULTRA

PASTILLAS BICAPA CLEANPILL

ALIQUAT N

DL 21 FUNGIBAC

BARDIVAL 96

SOLQUAT QUICK

VIRKON H

CONPACK DESINFECTANTE PLUS

GERMOSAN-NOR BP4

EVERBRITE ULTRA

DEXACIDE SB7

INHOL Vi-BAC

BACTOL-ULTRA

DECTOCIDE SDN

BACTER 500

AK-GERMA 100

AMBIDOX D-F

SANITEC DESINFECTANTE

DEPTIGERM SURFACES

Industria alimentaria (TP4)

RELY+ON VIRKON

LIMOSEPTIC SF

TOTAL SHOCK SF

OX-VIRIN

NEBUL ALD

SANITAS PROCSAN

DESINFECTANTE CONEJO

TERMINAL FORTE SR

DUROX LRD

LONZAGARD DR 25 aN

ANPICLOR 150

DEPTIL LS4

SOLQUAT TOTAL

PERFO GRIF

DYBAC NT2G

SUREFOAM VF62

WA 520 BF

OX-VIRIN PRESTO AL USO

PASTILLAS CLEANPILL

GARDOBOND

ADDITIVE H7315

ACTICIDE C&D 06

ACTICIDE C&D 04

ACTICIDE C&D 01

PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS ORACHE

DESCOL

BIOQUELL HPV-AQ

GERMOSAN NOR BP4

YMED FORTE

GERMOSAN NOR BP1

BIOFILMSTOP CLEANER

DEXACIDE SB7

SANOSIL S010

DETERK

DALCAL BASIC

DALCAL

DEORNET CLOR

DYBACOL LQ

AMBIDOX 25

SARRITOL

ECOMIX PURE DISINFECTANT

OXA-BACTERDET PLUS

DD 4112

DD 4114

ALCOLAC PLUS

EVERBRITE ULTRA

ALIQUAT N

DL 21 FUNGIBAC

BARDIVAL 96

SOLQUAT QUICK

CONPACK DESINFECTANTE PLUS

VIRKON H

FROCIDE L

CHEMENE AEROSOL

EVERBRITE ULTRA

INHOL Vi-BAC

A-300 ULTRA

BACTOL-ULTRA

AMBIDOX D-F

DEOCIL CAT

DECTOCIDE SDN

BACTER 500

AK-GERMA 100

SANITEC DESINFECTANTE

DEPTIGERM SURFACES

Superficies y uso clínico (TP2)

DD 499 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

SANOSIL S010 HC Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

Meliseptol Foam Pure Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

OXIVIR H + Spray Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

OXIVIR Excel Foam H + Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

OXIVIR Excel H + Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

OXIVIR H + JFlex Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

OXIVIR H + Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

TASKI Sprint H-100 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

VIRKON Desinfectante de Superficies en el Ámbito Sanitario

LIMOSEPTIC SF Desinfectante de Superficies de contacto directo Ámbito Sanitario

LIMOSEPTOL Plus Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

TERMINAL Forte SR Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

Total Shock SF por Vía Aérea Desinfección de Superficies Ámbito Sanitario

BACTERISAN BP4 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

BACTERISAN BP7 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

CLORSAN Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

SANIT NEBUL ALD Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

SANIT Desinfect Desinfectante de Superficies para Ámbito Sanitario

SOLQUAT Total Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

SOLQUAT QUICK Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

SOLQUAT PREMIUM Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

Clorgel Desinfectante de Superficies en el Ámbito Sanitario

VAPROX Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario

TP1 (higiene humana)

Novamed Vir Solución Antiséptico de Piel Sana

HD 410 Desinfección De Manos Antiséptico para Piel Sana

Spirigel Complete Antiséptico para Piel Sana

Sanytol Gel Antiséptico para Piel Sana

Anios Gel 800 Antiséptico para Piel Sana

Manusept Soft Antiséptico para Piel Sana

Sterillium Med Antiséptico para Piel Sana

Sterillium Antiséptico para Piel Sana

Sterillium Clasic Pure Antiséptico para Piel Sana

Sterillium Gel Antiséptico para Piel Sana

Manorapid RFU Antiséptico para Piel Sana

OP Sept Basic Antiséptico de Piel Sana

Aseptoderm Coloreado Antiséptico para Piel Sana

Aseptoman Solución Antiséptico Para Piel Sana

Aseptoderm solución alcohólica antiseptico piel sana

Montplet Gel Antiséptico Antiseptico de Piel Sana

Superficies y áreas, uso ambiental (TP2)

SANYTOL DESINFECTANTE COCINAS

NDP AIR TOTAL + GREEN

SANYTOL LIMPIAHOGAR EUCALIPTUS

VIRIBIOL PLUS

SANYTOL DESINFECTANTE DE ROPA AROMA LIMPIO

SANYTOL TOALLITAS MULTIUSOS

KH-7 ZAS! BAÑOS DESINFECTANTE

SANYTOL DESINFECTANTE TEXTIL

SANYTOL DESINFECTANTE ELIMINA OLORES

LYSOL DESINFECTANTE BAÑOS FRESCOR MARINO

LYSOL DESINFECTANTE BAÑOS CITRICO

LYSOL DESINFECTANTE COCINAS LIMON

LYSOL DESINFECTANTE MULTIUSOS FRESCOR

NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS MANZANA VERDE Y UVA

NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS LIMA Y LIMÓN

SANYTOL ELIMINA OLORES BRISA FRESCA

LYSOL DESINFECTANTE MULTIUSOS ORIGINA

DETTOL TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES - AROMA A NENUFAR

DETTOL TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES - AROMA A CRUMBLE DE PERA

DETTOL SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES - AROMA A CRUMBLE DE PERA

DETTOL SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES - AROMA A NENUFAR

DETTOL SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES - AROMA ORIGINAL

NENUCO TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES - AROMA A CRUMBLE DE PERA

DETTOL TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES -AROMA ORIGINA

NENUCO SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES -AROMA A NENÚFAR

NENUCO SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES - AROMA ORIGINAL

NENUCO SPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES - AROMA A CRUMBLE DE PERA

NENUCO TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES AROMA A NENUFAR

NENUCO TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES -AROMA ORIGINAL

DD 4111

LPK TOILET SEAT

DISINFECTING WIPES

EVERBAC

LPK TOILET SEAT DISINFECTING FOAM

HD5 GENERAL GERMS

SANYTOL LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES

DD 465

ECO-BAC CLASSIC

NOUBACT 20 NIEVES

LUBACIN H-DA

ALERGREEN DESINFECTANTE MULTIFUNCIÓN

CPQ DINFEX ALH/A

ACTICIDE C&D 02 RTU

LONZAGARD DRLS13N

LONZAGARD DR-19aB

LONZAGARD DM 114-10

OZONIT 40

OZONIT 40

CLEANSER 300B DESENGRASANTE DESINFECTANTE RESIDUOS ORGÁNICOS

DESINBAC DS

CLEANSER 308BAC DESINFECTANTE BACTERICIDA

PQ-67 DESIN ACTIVO

SANIVIR

GERMOSAN NOR BP3

APESIN DAILY

SUMA BAC D10

LIQUIDSENSE SANITIZER

DS 300

CHEMENE AEROSOL

CONSUM LIMPIADOR GEL WC DESINFECTANTE 750

TASKI SANI 4 IN 1 SD

CONSUM LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE SPRAY 750 ml

DEOCIL CAT

DESIN-AT

KLERCIDE 70/30 DENATURED ETHANOL

KLERCIDE 70/30 PHARMA ETHANOL

DESINFECTANTE TEHTISS

Sure Cleaner Disinfectant Spray

Ecodyl

Germ Spray Care Perfect Disinfection

Lactic

Germ Trol Care Perfect Disinfection

SANYTOL LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS

KAY SOLIDSENSE SANITIZER

EVERBAC

DD 4115

HD5 GENERAL GERMS

DD 465

NOUBACT 20 NIEVES

NEOFORM K PLUS

LIQUIDSENSE SANITIZER

LUBACIN H-DA

CLEANSER 308BAC DESINFECTANTE BACTERICIDA

P3-OXYSAN ZS

ACTICIDE C&D 02 RTU

ALERGREEN DESINFECTANTE MULTIFUNCIÓN

MEVIPOW CPQ DINFEX ALH/A CLEANSER 300B DESENGRASANTE DESINFECTANTE RESIDUOS ORGÁNICOS

QUEMDIZ/KD97

LONZAGARD DRLS13N

LONZAGARD DR19aB

LONZAGARD DM 114-10

SOLQUAT HDA

PQ-67 DESIN ACTIVO

DESINBAC DS

SANIVIR

ASEPVIX

GERMOSAN NOR BP3

APESIN DAILY

DS 300

DD 4113

SUMA BAC D10

DESIN-AT

DS-PLUS

DESINFECTANTE TEHTISS

GERMISNYL-50

ECO-BAC CLASSIC

Bactoclean

Sure Cleaner Disinfectant Spray

Ecodyl

Germ Spray Care Perfect Disinfection

Lactic

Germ Trol Care Perfect Disinfection

Higiene humana (TP1)

Sure Antibac Foam Hand Wash Free

Sure Antibac Hand Wash

Sure Antibac Hand Wash Free

Sure Instant Hand Sanitizer

Geles autorizados

Solución hidroalcohólica Biomca 1-Propanol

Solución hidroalcohólica Biomca 2-Propanol

Protectol® schützt (I)

Calgonit Des-H

Desinfectante de manos WHO Formulación 2

Seqens Solución hidroalcohólica

Formulación 2 WHO

Titanium Health - Gel de manos desinfectante

Hand disinfectant according to WHO. Tamura

Basf Arco Iris (I)

Gel manos Hidroalcohólico marca gelesan

Cesarol-147

Marcol – 400

Fletol

Quilosa Health - Gel de manos desinfectante

Gel hidroalcohólico Química Facil

Clear Higienizante

Desinfectante para manos OMS2 Archroma Ibérica

LSM Gel

Cleanser 320. Hcov para superficies

Hidroalcohol Biomca 1-Propanol/Agua 70% V/V

Hidroalcohol Biomca 2-Propanol/Agua 70% V/V

Gel Hidroalcohólico Sanimusic Toms

Be Hands Clean

Virisol Multiusos

Viricitol Multiusos

Viricit Multiusos

Betsan Ip

Alergreen Plus Oms Desinfectante

Upindesin

Virugel Plus Antiséptico Hidroalcoholico

ABC HIDROALCOHÓLICO

DISOLIM - AG

DISOLIM - AG/S

PULCRO_C19

GH70 HIDROALCOHÓLICO

880. TUNAP Productos Químicos

DESIN_4eco

GERMINOX PRO

BACCLINIC PRO

VIRICLINIC

SANITEM-70

ASEPCOL WHO

SER-BLUE

Asepkol

Hidroalcohólico Tamar

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 400 ml AMBRO-SO

SANIMUSIC TOMS DESINFECCION ESPECIFICA H-0111B

MIKRO MK 300

ISOPROTEC SUPERFICIES

ISOPROTEC MANOS

MIKRO MK 100

OCEANO

HAND HN 505

SENSI MANOS

SER-GREEN

Solución antiséptica desinfectante de manos Kinefis

Solución antiséptica desinfectante de manos Vitale

Desinfectante de superficies Vitale

Desinfectante de superficies Kinefis

SANIPLUS TEXTIL

Gel Hidroalcohólico CERADI

HAND HN 55 FRESH

OMS? Ante la imperiosa necesidad de desinfectar las superficies y también las manos para detener la transmisión del virus entre persona, el Ministerio de Sanidad actualiza cada tanto sus productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisepticos y desinfectantes químicos que han respondido a los ensayos cuantitativos de suspension virucida.

De cualquier forma, el Ministerio recuerda que la lejía ha sido recomendada para la desinfección en los diferentes protocolos nacionales así como en las recomendaciones de la OMS debido a su eficacia virucida.

