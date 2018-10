Sandra Ibarra: «Hay pacientes que se obsesionan con la enfermedad» La modelo se define como una mujer con corazón latino y mente castellana. Ibarra asegura que en la vida no tiene sentido competir sino inspirar

Carmen Aniorte

Sandra Ibarra cabalga a lomo de su caballo Hércules y observa la vida con optimismo. Ella superó el cáncer en dos ocasiones, la primera hace 23 años. Atrás quedaron sus sueños de modelo y de comunicadora. Ahora está particularmente involucrada en la lucha contra el cáncer de mama y todos sus esfuerzos los vuelca en ayudar a los demás. «Sobre la enfermedad hay pacientes que se obsesionan. Si estás curado, lo importante es vivir y dar gracias por el privilegio de estar vivos».

Ibarra asegura que «lamentablemente cuando se habla de esta enfermedad se hace por el número de fallecidos y no de todos aquellos, que cada vez son más, los que la superan». Todo lo que dice no se queda en palabras vanas, ya que está al frente de la Fundación Sandra Ibarra en la que junto a sus colaboradores hace una labor increíble dando apoyo y, lo que es más importante, repartiendo esperanza. También lo hace a través de «Diario de vida», una iniciativa surgida a raíz del libro de Juan Ramón Lucas, su compañero de vida.

«El libro está protagonizado por 27 casos reales de supervivencia. Nuestro objetivo es encontrar a todos los héroes y heroínas anónimos, convirtiéndoles en inspiradores para otras personas que se encuentran en su misma situación». Cuando fue diagnosticada por primera vez (1995) de leucemia linfoblástica aguda, Sandra no siguió ninguna dieta especial. «Hace 23 años se sabía muy poco de dietas para sobrellevar la enfermedad. Fui aprendiendo sobre la marcha. Hay que ayudar más a la investigación e invertir en la salud».

Para ella una buena nutrición es prioritaria y por eso es bueno empezar bien el día con un desayuno saludable. Toma batidos de frutas, té o café con leche de avena casera y cereales integrales.

«Las verduras las aliño con aceite de oliva virgen y vinagre de manzana o limón». En su dieta no le dice un no rotundo a la carne roja. «No abuso, pero cuando la como, me sabe a gloria». También se cuida haciendo ejercicio. «Todos los días camino y corro con Zen, mi perro. También hago tablas de ejercicios, abdominales y pesas». ¿Mi vicio confesable? «El chocolate pero tiene que ser mínimo con 70 % de cacao».

Yo me cuido en diez frases... 1. «Lo más importante es la salud, sin ella no existe nada más» 2. «Me encantan los plátanos, siempre llevo uno en mi bolso» 3. «No abuso de carne roja, pero cuando la como, muy de vez en cuando, me sabe a gloria» 4. «En la cocina hay que volver a los alimentos tradicionales y a consumir productos de temporada» 5. «No hay dieta ideal. Lo mejor es tener hábitos saludables que se adapten a tus necesidades nutricionales» 6. «Pasear y correr en compañía de mi perro Zen es, para mí, el mejor ejercicio» 7. «Una vez curados, lo importante es vivir y dar gracias por el privilegio de estar vivos» 8. «No duermo por horas, lo hago por ciclos según el método R90. En total, son siete horas y media» 9. «Una de mis pasiones es pasear con Hércules, mi caballo, en Asturias. Cuando regreso lo hago renovada» 10. «Mi plato favorito son los huevos fritos con patatas, y una copita de vino de mi tierra: Valladolid»