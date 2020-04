Sancionan en Ibiza un reparto solidario de alimentos por hacerse sin autorización administrativa El movimiento social «La voz de los que nadie quiere escuchar» reparte cada fin de semana comida y ropa entre los más necesitados

Josep María Aguiló SEGUIR Palma de Mallorca Actualizado: 21/04/2020 07:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las actividades más loables también pueden ser, al parecer, sancionadas durante el actual estado de alarma. De ello puede dar fe Cristóbal, quien reparte alimentos cada fin de semana entre las personas más necesitadas de Ibiza en un local ubicado en la calle Pérez Cabrero i Tur de la capital pitiusa. Según avanzó este lunes el «Periódico de Ibiza y Formentera» y ha podido confirmar ABC, Cristóbal ha recibido una propuesta de sanción por parte de la Policía Nacional por no haber solicitado la preceptiva autorización administrativa para llevar a cabo su tarea solidaria.

La actividad de repartir alimentos desde el citado local estaría incumpliendo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma en todo el país para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. En concreto, se estarían vulnerando las restricciones a la movilidad recogidas por dicho decreto. Por su parte, Cristóbal considera injusta esa sanción, tal como ha expresado en los perfiles de Facebook «Cristóbal Ibiza» y «La voz de los que nadie quiere escuchar», un movimiento social cuyo portavoz es el propio Cristóbal.

La citada labor altruista de reparto de comida y de ropa a quienes más lo necesitan la inició Cristóbal hace ya algunos años en su propio domicilio. Recientemente, un residente en la capital ibicenca le cedió un local, desde el que ahora lleva a cabo su actuación en favor de los demás junto con un grupo de voluntarios. La mecánica de funcionamiento es siempre la misma. Las personas que lo desean acuden entre semana al local para entregar comida, ropa u otros artículos de primera necesidad. La distribución gratuita de todos esos productos se produce luego cada fin de semana. El lema de esta iniciativa es: «Deja lo que puedas y llévate lo que necesites».

Apoyo social

Según ha avanzado el propio afectado en su perfil personal de Facebook, en estos momentos no tiene tiempo para «burocracias y papeleos», porque hay «muchas personas que dependen de lo que nosotros podemos hacer cada semana». Al parecer, un alto cargo del Consell de Ibiza se ha puesto ya en contacto con Cristóbal para intentar encontrar una solución. «Le comento que yo de momento si no me detienen seguiré al pie del cañón todos los fines de semana compartiendo las aportaciones que recibimos con las personas que lo necesiten. Con permisos o sin permisos de las instituciones. Porque lo primero son las personas», ha explicado Cristóbal.

En ese contexto, Cristóbal asegura que durante el reparto de alimentos desde el local de la calle Pérez Cabrero i Tur siguen las recomendaciones sanitarias, entregando guantes y mascarillas a las personas que acuden al lugar. Asimismo, se estaría manteniendo la distancia de seguridad en la calle y dentro del almacén, para evitar posibles contagios del Covid-19.

En estos últimos días, decenas de personas han mostrado su apoyo a la labor que llevan a cabo Cristóbal y su movimiento social. Además, se ha iniciado en «change.org» una campaña de recogida de firmas que, bajo el epígrafe «No permiten ayudar a quien no tiene para comer», está dirigida al Ayuntamiento de Ibiza y al Consell de Ibiza. A primera hora de este martes, habían sido ya recogidas más de 1.100 firmas en apoyo de Cristóbal y su labor altruista.