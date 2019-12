Salvemos a Greta: «Pónganla en manos de profesionales y no le arrebaten la niñez» El expresidente de la Asociación Española de Pediatría escribe un artículo en ABC sobre la manipulación a la que están sometiendo a la joven activista sueca

Alfonso Delgado Rubio Madrid Actualizado: 07/12/2019 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por fin llegó Greta Thunberg. Ya podemos estar tranquilos porque nuestro planeta está a salvo.

Es realmente penoso que una niña sea utilizada y manipulada por movimientos, lobbies y ONG, que han hecho del cambio climático su forma de vida, regalada por cierto, con financiaciones millonarias.

No tengo criterio para afirmar si existe o no cambio climático y en caso afirmativo, la magnitud del mismo. Este diagnóstico y su tratamiento , lo dejo en manos de los expertos. Sí puedo afirmar Greta es una niña que está siendo objeto de oscuros intereses por distintas organizaciones «ecologistas» y ella misma ha dicho, son palabras textuales: «Me han robado mis sueños y mi niñez», porque sin duda, ha sido atrapada en una red que la utiliza como bandera, que interfiere su formación escolar, que impide los cuidados y tratamiento que necesita, lo que sin duda alguna , es una variante de maltrato infantil.

Si vemos el discurso que Greta Thunberg pronunció en la ONU, que tuvo una enorme transcendencia, no hay que ser muy experto para concluir que esta niña no está bien, es más está enferma. Como Pediatra puedo pensar que tiene los rasgos característicos de un síndrome de Asperger. Algunos pensarán que esto es una descalificación o incluso un insulto, cuando es simplemente un diagnostico.

No se cual será el futuro de Greta, es posible que los padres estén «pillando» parte de la financiación que reciben los movimientos que utilizan a su hija. Es posible, porque parecen bastante «avispados» y en este aspecto puede que se quede con la vida resuelta desde el punto de vista económico y que incluso alcance una importante canongia en algún organismo internacional, pero me parece fuera de lugar, incluso obsceno, lo que están haciendo con ella.

Ponganla en manos de profesionales, que los hay y muy buenos y no le arrebaten la niñez y la adolescencia como «portavoza» de mensajes apocalípticos.

**Alfonso Delgado Rubio es catedrático de Pediatría y Puericultura de la Universidad CEU-San Pablo, en Madrid. Expresidente de la Asociación Española de Pediatría.