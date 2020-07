Salvador Tranche, presidente de los médicos de familia: «Viene otro tsunami y no nos estamos preparando» El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) reclama a los políticos que miren e inviertan más en atención primaria

Es navarro, pero lleva tantas décadas en Oviedo que solo algún rasgo acentual denota su origen. Satisfecho por la gestión de la pandemia en el Principado, es de esas personas que no baja la guardia ni un instante. Compagina la simpatía y el buen humor con una tensión perenne. Tranche sabe que lo peor no ha pasado y avisa a navegantes: el «tsunami» en otoño se nos puede ir de las manos. «Los gestores han preferido irse de vacaciones, un descanso que hace mucha falta», concede, pero no se podrá decir que para una segunda ola no estábamos advertidos.

¿Se ha dado el papel a la atención primaria y a sus médicos de familia que merecía en esta emergencia?

Es un hecho que no se ha contado con nosotros para la gestión de la pandemia en todas partes. Invisibilizar la atención primaria es invisibilizar parte de toda esa atención y soporte que se da a los enfermos. En muchas autonomías se ha contenido el virus «a ciegas», sin contar con el primer eslabón. Ahora, con los rebrotes, quiero decir que el problema es local y la responsabilidad tiene que ser local. Si se hubiera pensado esto a mediados de febrero o en marzo, no habría sucedido parte de lo que ocurrió. El sistema no actuó así, frente a una Italia o una China que sí lo cortaron de este modo. Es lo mismo que le ha ocurrido a Madrid, prescindió de sus médicos de familia en parte. Y el resto de autonomías lo copiaron, mimetizaron el caso de Madrid porque es donde primero llegó la enfermedad y el colapso. Creamos hasta hospitales de campaña en lugares donde no hacía falta, como junto al Hospital Central (HUCA). No quiero decir que nos salvásemos de eso, puesto que nuestra saturación llegó a ser del 70%, luego bajó, pero el modelo tenía que ser distinto.