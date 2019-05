Salman Khan y la Khan Academy, premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019 Se trata de una organización de aprendizaje electrónico en línea gratuita, basada en donaciones, que tiene por objetivo «proporcionar una educación gratuita de nivel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar»

El matemático e ingeniero Salman Khan Salman Khan y la Khan Academy han sido el galardonados con el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019, al que optaban 29 candidaturas procedentes de 15 países y que se ha fallado este mediodía en Oviedo. Khan es un profesor, informático, ingeniero eléctrico y matemático estadounidense de ascendencia materna india y paterna bangladesí que creó en septiembre de 2006 esta organización de aprendizaje electrónico de educación gratuita. La Academia Khan, organización sin ánimo de lucro, es una organización de aprendizaje electrónico en línea gratuita, basada en donaciones, que tiene por objetivo «proporcionar una educación gratuita de nivel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar».

El jurado ha decido conceder el galardón a Salman Kahn y a la plataforma por el creada por el «formato original y transformador» que ofrece esta institución de su material educativo «para todas las edades, en cualquier lugar del mundo».

Salman Khan (Nueva Orleans, 1976), de madre india y padre bangladesí, y licenciado en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias Informáticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, puso en marcha la academia en 2008 para ofrecer un aprendizaje personalizado a través de una tecnología adaptable a cada alumno.

En 2004, Salman Khan comenzó a ayudar a su prima Nadia con la asignatura de matemáticas a distancia, por teléfono y con alguna herramienta informática básica, al vivir en ciudades diferentes.

Los buenos resultados obtenidos le llevaron poco después a supervisar a distancia los avances de varios familiares con problemas escolares similares, hasta que en 2006 decidió publicar en YouTube vídeos explicativos de sus lecciones, que comenzaron a ser vistos por miles de jóvenes.

Dos años más tarde, creó la Khan Academy, a la que se ha dedicado plenamente desde 2009, cuando presentó su renuncia en el fondo de inversión para el que trabajaba entonces.

La Khan Academy es la consolidación de un formato innovador que ofrece material educativo gratuito en internet para todas las edades, desde primaria hasta bachillerato.

La organización, que recibió en 2014 el Premio Heinz, cuenta además con más 20.000 vídeos disponibles que han sido visualizados más de 1.400 millones de veces.

Aunque el contenido estuvo inicialmente dirigido a los estudiantes, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para profesores que buscan complementar sus lecciones en el aula con material adicional.

Orientada a las matemáticas en sus orígenes, la Khan Academy se ha ido abriendo a nuevos campos como las ciencias, la historia o la gramática, entre otros.

La plataforma web de la academia, que complementa la función de los vídeos al ofrecer la posibilidad de seguir el progreso individual de los alumnos, practicar ejercicios o aportar herramientas adicionales a los profesores, está disponible en inglés, español, francés, turco, portugués y bengalí.

La academia fomenta el concepto de «clase invertida», que busca darle la vuelta al método de enseñanza tradicional, animando a los estudiantes a preparar la teoría en sus casas para destinar el tiempo de clase a la parte más práctica, directamente con el profesor.

Entre sus socios fundadores se encuentran Bill and Melinda Gates Foundation, Google, The O'Sullivan Foundation, la Fundación Carlos Slim y Ann and John Doerr.

Cuenta con convenios con instituciones como la NASA, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, la Academia de Ciencias de California y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para ofrecer contenido especializado.

El premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional se concede a «la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos».

Se trata del tercero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XXXIX edición. El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es para el Museo del Prado por la contribución de la pinacoteca al desarrollo humanístico de la sociedadgracias a la divulgación de uno de los patrimonios artísticos más ricos del mundo, mientras que el Premio Princesa de Asturias de las Artes fue otorgado al director teatral Peter Brook.