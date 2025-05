Sally Buzbee, la primera directora de 'The Washington Post' no es noticia

El aforismo ‘ no news is good news ’ sirve para el que espera la llamada del médico tras un análisis y para el reportero remolón. ‘Que no haya noticia es una buena noticia’. También para asuntos como el nombramiento de la nueva persona que ... estará al frente de ‘The Washington Post’, uno de los grandes periódicos estadounidenses. La elegida es Sally Buzbee , que se convertirá el próximo 1 de junio en la primera directora del rotativo de la capital estadounidense desde su fundación en 1877.

Noticias relacionadas Sally Buzbee se convierte en la primera mujer al frente del periódico 'The Washington Post' Pero el hecho de que Buzbee sea mujer ya no es, sin embargo, una gran novedad en los grandes medios de EE.UU. En el otro gran periódico estadounidense, ‘The New York Times’, Jill Abramson se convirtió en su primera directora en 2011 (dejó el cargo en 2014). Hay muchos otros ejemplos: Joanne Lipman estuvo al frente de ‘USA Today’, el periódico con más tirada del país; varias mujeres dirigen grandes periódicos regionales -Aminda Marqués González el ‘Miami Herald’ o Nancy Barnes el ‘Houston Chronicle’-; canales de noticias como ABC News, MSNBC y CBS News están liderados por mujeres -Kimberly Godwin, Rashida Jones y Wendy McMahon, respectivamente-, así como el canal público de televisión, -PBS, con Paula Kerger- y muchas plataformas informativas digitales que han ganado peso en los últimos años: ‘The Huffington Post’, ‘Vox Media’, ‘Mother Jones’, ‘BuzzFeed’ o ‘The Intercept’ tienen jefas en lo alto de la jerarquía. Una larga carrera La propia Buzbee, de 55 años, es un ejemplo de ello. Llega a ‘The Washington Post’ después de haber sido la máxima responsable en The Associated Press (AP), una de las principales agencias de noticias del mundo. Lleva en ella desde 1988, cuando empezó a elaborar crónicas como reportera en Topeka, Kansas, no demasiado lejos de donde se crió. Nació en el estado de Washington, en la costa Oeste, pero su familia se trasladó a Kansas, donde su padre editó y dirigió periódicos locales. Su ascenso en AP le llevó hasta ser responsable de la oficina de Oriente Medio, con base en El Cairo , desde donde dirigió la cobertura de la Guerra de Irak y otros conflictos regionales. Su paso por ese polvorín geoestratégico afianzó su compromiso con el periodismo. «Gané coraje cuando fui a Oriente Medio», ha dicho. «Y no me refiero al coraje físico, sino al coraje de buscar el mejor periodismo. Ahí es cuando supe que estaba en esto a largo plazo». Buzbee llega a un periódico en forma. Lo compró en 2013 el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, con una apuesta clara: el reporterismo de siempre y la expansión en el nuevo entorno digital. Desde entonces, el Post, hasta entonces un periódico prestigioso -célebre a nivel mundial por su cobertura del escándalo de Watergate que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon- pero de presencia limitada, no ha dejado de crecer. En todos los sentidos: Bezos duplicó su plantilla, hasta tener más de mil periodistas en la redacción, y el pasó de ser el séptimo más leído de EE.UU. a estar solo por detrás de ‘The New York Times’ en suscriptores ‘online’. En 2017 tenía un millón, ahora son ya tres, y el periódico es rentable. A Buzbee no le asustará el reto: viene de liderar un gigante mundial de la información, con la s 250 oficinas en 99 países que envían crónicas de AP y que surte con teletipos a 15.000 medios de todo el planeta. Tampoco se sentirá sola en su responsabilidad: seis de los diez puestos de máxima responsabilidad en la redacción del ‘Post’ están ocupados por mujeres.

