Sacos de boxeo públicos en Nueva York para descargar la ira Con motivo de la celebración de la Semana del Diseño de Nueva York 2019, el estudio donttakethisthewrongway instaló estos elementos

El pasado 15 de mayo las calles de Nueva York amanecieron con sacos de boxeo distribuidos por toda la ciudad. Con motivo de la celebración de la Semana del Diseño de Nueva York 2019, el estudio donttakethisthewrongway instaló estos elementos que ataron a las farolas públicas y los habitantes de la gran ciudad no tardaron en descargar su ira contra ellos.

«El saco de boxeo es una forma de abordar los problemas personales y colectivos en un entorno público», explican los diseñadores. Desde el estudio quisieron crear «un concepto para el público que explora el diseño de espacios comunes para la frustración que todos enfrentamos», afirman en sus redes sociales.

El mensaje que aparece en los sacos, que estuvieron disponibles hasta el 21 de mayo, es claro. En una tela amarilla aparece un puño dibujado con las palabras «Public punching bag. Use at your own risk. A healthy place for fustraction», «Saco de boxeo público. Utilice bajo su propio riesgo. Un lugar saludable para la frustración», traducido al inglés.

Historia de Instagram de Madeleine

Las reacciones no tardaron en llegar y los estresados y frustrados habitantes de Nueva York han apaleado los sacos desde el primer minuto. No obstante, los diseñadores cambiaron la distribución de los elementos para que toda la ciudad pudiera disfrutar de ellos.

La usuaria de Instagram Madeleine Thomas pudo probarlo y calificó a los diseñadores del estudio como «genios». Otros han sido pillados por cámaras ocultas mientras descargaban su ira contra los sacos. Síntoma iequívoco de que han cumplido su propósito.