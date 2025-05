Rusia ofrece a la UE cien millones de dosis de su vacuna Spútnik V

Mientras la Unión Europea sufre un déficit de vacunas y se cuestiona si las farmacéuticas con las que la Comisión Europea ha firmado contratos están en condiciones de suministrar a tiempo las dosis necesarias, Rusia avanza a gran velocidad en la vacunación de ... sus ciudadanía, que comenzó en diciembre, e incluso ha ofrecido a la UE cien millones de dosis de la vacuna Spútnik V para suplir la actual escasez.

La oferta ha partido del llamado Fondo Ruso de Inversiones Directas (RFPI), que comercializa la Spútnik V , fármaco creado por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú. El RFPI escribió en su cuenta de Twitter que «tras finalizar la parte principal de la vacunación en Rusia a gran escala (...) podemos entregar a la Unión Europea cien millones de dosis de la vacuna Spútnik V a partir del segundo trimestre de 2021 para administrar a cincuenta millones de personas».

Al mismo tiempo, el RFPI es consciente de que para poder llevar a cabo tal entrega hará falta primero que sea homologada por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, algo que no ha sucedido todavía pese a que Rusia envió ya toda la documentación necesaria. La vacuna rusa está ya registrada en 15 países y, según el Centro Gamaléi, tiene una eficacia superior al 90 por ciento. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad científica internacional han acogido de igual forma el medicamento ruso, ya que algunos consideran que su experimentación clínica no ha superado todas las pruebas y controles necesarios. Rusia tiene además registrada y lista para su producción otra vacuna, la EpiVakCorona, desarrollada por el Instituto de Investigación Véktor de Novosibirsk (Siberia). Con algo más de retraso avanzan los ensayos clínicos de una tercera vacuna, la ChuVac del Centro Chumákov de Moscú.

La campaña de vacunación comenzó en Rusia en diciembre. Estuvo dirigida en primer lugar al personal sanitario, educativo, trabajadores de la esfera social y personas con enfermedades crónicas. Después, el pasado 13 de enero, el presidente ruso, Vladímir Putin dio orden de que, cinco días después, comenzara la vacunación masiva de la población. Dijo que la Spútnik V «es la mejor vacuna del mundo».

Se han instalado numerosos puntos de vacunación a lo largo y ancho del país. El fármaco se administra de forma gratuita y su inoculación es voluntaria. El Ministerio de Sanidad ruso espera poder vacunar durante 2021 al 60 por ciento de los rusos y lograr así la inmunidad de rebaño. El país tiene una población de casi 145 millones de habitantes. Hasta el momento, se calcula que se han suministrado unos dos millones de dosis y hay otro dos millones listos para enviar a los centros sanitarios.

Este viernes, Rusia registró 19.238 nuevos contagios y 534 fallecidos, sumando un total de 3.813.048 positivos y 72.185 muertos desde el comienzo de la pandemia. Moscú, el territorio más afectado por el virus, anotó 2.799 nuevos casos, en descenso desde hace unos días con algún que otro altibajo.

La mejoría observada en los últimos días ha hecho que en la capital rusa se hayan suavizado las restricciones . Por ejemplo, los bares, restaurantes y discotecas ya pueden permanecer abiertos más allá de las once de la noche. Por otro lado, las universidades del país reanudarán su actividad presencial el 8 de febrero. Rusia es el cuarto país del mundo con más casos positivos contabilizados por detrás de Estados Unidos, India y Brasil.