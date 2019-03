Manifestación Sí a la Vida Rosa, madre de 16 hijos: «Ninguna mujer en su sano juicio quiere abortar» Rosa Ciriquián lleva más de una década ayudando a mujeres embarazadas en situación de exclusión

Es díficil conseguir que se ponga al teléfono. A sus 75 años, Rosa Ciriquián tiene pocos ratos libres al día. Desde que se jubiló, esta profesora de Música y madre de 16 hijos (cuatro de ellos adoptados) dedica gran parte de su jornada a ayudar a mujeres embarazadas en situación de exclusión. Este domingo será una más en la marcha Sí a la Vida que tendrá lugar en Madrid.

Su centro de operaciones es Asdevi, una asociación pro vida creada en Sevilla hace 35 años. Desde hace más de una década Rosa es su presidenta. «Es una labor ardua pero muy reconfortante», asegura Rosa, que por fin ha conseguido contestar a la llamada de este periódico. «He tenido una mañana muy movida porque he estado haciendo varias llamadas hasta que he conseguido un lugar donde alojar a una mujer que había llegado al centro a primera hora y no tenía dónde pasar la noche», explica.

En sus casi cuatro décadas de andadura, Asdevi ha conseguido salvar del aborto a más 17.260 niños. «Ninguna mujer en su sano juicio quiere abortar», asevera Rosa. Todas las mujeres que llegan a este centro están en una situación de vulnerabilidad. «El 90 por ciento han sido abandonadas por sus parejas, algunas sufren maltratos y otras incluso las dejan sus familias al saber que se han quedado embarazadas», explica su presidenta. La tarea principal de este centro –además de procurar cubrir sus necesidades más básicas durante la gestación– es acompañarlas y escucharlas.

Muchas de estas mujeres son derivadas a los servicios sociales, otras a los Centros de Orientación Familiar (COF) de las diócesis u a otros centros de acogida de congregaciones o instituciones religiosas. «Nosotros funcionamos con una especie de centro de día, las vemos cada 15 días y procuramos cubrir lo más básico como leche, pañales y ofrecerles asesoramiento jurídico en caso de estar en una situación de violencia familiar», indica Rosa.

La presidenta de Asdevi participará este domingo en la manifestación «Sí a la Vida» en Madrid. Su organización es una de las 500 asociaciones convocantes de esta marcha, que se inició en España en el año 2011, y desde entonces se celebra en el fin de semana más próximo al Día Internacional de la Vida, cuya fecha es el 25 de marzo.

Después de tantos años de trabajo como madre y como presidenta de Asdevi, Rosa está convencida de que «toda vida humana merece la pena». Por ello, considera necesario participar en esta manifestación. «En este siglo XXI en el que nunca tanta gente había corrido tanto para llegar a ningún sitio, nosotros corremos para que no se pierda ninguna vida inocente», asegura. Ella y algunos de sus hijos formarán parte hoy de esta marea verde que recorrerá las calles de la capital. Ese color ha sido el elegido por la organización para expresar el sentido «esperanzador, constructivo, alegre y pacífico» de la Marcha Sí a la Vida.

