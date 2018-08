Roban un tiburón de un acuario en San Antonio escondiéndolo en un carrito de bebé

Se ha producido un intento de robo de un tiburón cuerno en San Antonio, Estados Unidos. Tres ladrones extrajeron del acuario al mamífero, y lo introdujeron en un carrito de bebé para conseguir sacarlo del lugar.

El dueño del acuario, Ammon Covino, comentó a BuzzFeed News el pasado lunes que la policía de San Antonio, Texas, había obtenido una confesión de uno de los sospechosos. Esa misma tarde se consiguió recuperar al tiburón.

BREAKING: The shark stolen from the San Antonio Aquarium has been rescued 🚨 (video @SAAquarium) pic.twitter.com/plzDxb3C9G