El «gas de la risa», la droga de moda que se extiende en Ibiza El creciente uso de óxido nitroso como sustancia estupefaciente puede ser potencialmente muy peligroso para la salud

Josep María Aguiló

Seguir Palma de Mallorca Actualizado: 26/07/2018 13:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El posible consumo de drogas en las zonas turísticas, sobre todo por parte de los jóvenes, es hoy una de las mayores preocupaciones de las autoridades políticas y de los profesionales sanitarios, por sus innegables consecuencias negativas a todos los niveles. En el caso de Ibiza, esa preocupación ha aumentado en estos últimos años y en especial durante este verano por el creciente consumo de óxido nitroso, coloquialmente conocido como el «gas de la risa». Dicha sustancia produce en quienes la inhalan una sensación de euforia, bienestar y embriaguez.

En realidad, el uso del óxido nitroso sólo debería producirse en el ámbito médico y previa autorización o prescripción facultativa. De hecho, esta sustancia se administra —en concentración con oxígeno— como un analgésico con propiedades anestésicas débiles para intervenciones dolorosas de corta duración, como parte de un tratamiento médico agudo en el ámbito de la traumatología y en caso de quemaduras, cirugía dental, partos y cirugías de oído, nariz y garganta.

Al estar dicha sustancia autorizada en el ámbito sanitario, en sentido estricto no es ilegal tomarla. En ese sentido, sólo se puede perseguir el tráfico y la venta de óxido nitroso a particulares con fines no terapéuticos. Esa circunstancia dificulta la lucha policial y judicial contra su distribución, ya que todavía hoy no están muy claros los límites legales en función de los cuales se puede actuar o no contra un posible vendedor callejero.

Aumenta la preocupación

En ese contexto, los medios de comunicación pitiusos se han hecho eco en estas últimas semanas del creciente consumo del «gas de la risa» en Ibiza. En el municipio ibicenco de Sant Antoni, por ejemplo, es habitual que durante este verano decenas de jóvenes se reúnan cada tarde en la zona de Ses Variades para inhalar la citada sustancia. En ese sentido, una prueba inequívoca de ese creciente consumo es el recurrente hallazgo en ese espacio costero de cápsulas metálicas y de globos desinflados, elementos que se utilizan para inhalar el óxido nitroso.

El director del «Periódico de Ibiza y Formentera», Joan Miquel Perpinyà, ha explicado este jueves a ABC que habría que tener en cuenta tres circunstancias específicas en relación al consumo del «gas de la risa». «Por una parte, hasta el momento no ha habido ningún vendedor de esta sustancia que haya ingresado en prisión», recuerda. Asimismo, indica que el precio de adquisición de una dosis es relativamente económico, «en torno a los veinte euros». Por último, recalca que dicha sustancia se vende y se consume «a plena luz del día», a diferencia de lo que ocurre con otras drogas. «Más allá de los posibles problemas legales y sanitarios, en este caso existe además un evidente problema de mala imagen, tanto a nivel cívico como turístico», concluye.

El consumo del «gas de la risa» puede ser potencialmente muy peligroso para la salud, en especial cuando se toma con otras sustancias estupefacientes. Aun así, incluso inhalando sólo óxido nitroso, puede producirse una situación de falta de oxígeno en una persona que lo tome, lo que puede derivar en una posible caída de la presión sanguínea, en desmayos e incluso en ataques cardíacos. Además, el uso prolongado del «gas de la risa» puede provocar anemia, daños en la médula espinal y envenenamiento del sistema nervioso central. Pese a ello, por desgracia, no existe aún conciencia de ese riesgo entre los consumidores eventuales o habituales de esta droga.

Mientras tanto, sigue el consumo del «gas de la risa» en zonas como Ses Variades o en otros enclaves turísticos, sin que por el momento se pueda hacer nada realmente efectivo para evitarlo.