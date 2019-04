Retiran de las tiendas los helados que Sanidad pidió no consumir La Sirena ofrece a los clientes que tengan estos productos que puedan devolverlos y se les reintegre el importe

ABC @abc_conocer Actualizado: 09/04/2019 10:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sanidad pide no consumir estos helados de un conocido supermercado

La cadena de tiendas La Sirena ha decidido retirar de sus establecimientos cuatro tipos de helado sobre los que advirtió Sanidad. En concreto, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) difundió una alerta sanitaria relativa a la presencia de leche o de proteína de clara de huevo no declarados en el etiquetado de cuatro helados o sorbetes que se detectó en un autocontrol de la cadena de congelados.

«La Sirena ha decidido retirar cuatro helados de todas sus tiendas por un error en el etiquetado. El proveedor Jaime Casañé, S.A. no ha hecho constar en el etiquetado la posibilidad de presencia de trazas de determinados alérgenos», explica la empresa en un comunicado, que recalca que «el producto es totalmente seguro para aquellas personas que no tienen alergia o intolerancia asociada al consumo del alérgeno que no consta declarado».

La empresa insiste en cuáles son estos cuatro helados retirados y asegura además que ninguno de los otros productos que se venden en sus establecimientos «se ve afectado».

Los cuatro helados de los que alertaba Sanidad y que han sido retirados por La Sirena son: copa sorbete de limón (alérgeno no declarado: contiene proteína de leche no declarada), copa vainilla chocolate (alérgeno no declarado: con proteína de clara de huevo), tarrina pannacota frambuesa premium (alérgeno no declarado: con proteína de clara de huevo) y sorbete de horchata (alérgeno no declarado: con proteína de leche).

Tal y como informó en un comunicado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, los productos afectados fueron fabricados en Cataluña y distribuidos por una empresa de Cataluña en sus propias tiendas a Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Valencia, así como a Andorra, por lo que se le notificó a las autoridades competentes Comunidades Autónomas.

«La Sirena se pone a disposición de los clientes que dispongan de alguno de estos productos y lote indicado para que, si lo desean, puedan devolverlo y se les reintegre el importe del mismo en cualquier establecimiento de la cadena. Incluso sin presentar ticket de compra», dice la compañía de congelados.