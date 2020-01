Retirada la última investigación de una reciente premio Nobel

Frances Arnold se había labrado una carrera científica intachable. Catedrática de ingeniería química del prestigioso Instituto de Tecnología de California (Caltech) y directiva de la compañía Alphabet de Google, fue la primera mujer en ganar hace cuatro años el Premio de Tecnología del Milenio, un galardón dotado con un millón de dólares. Dos años más tarde llegó el colofón a su carrera: el premio Nobel de Química en 2016 por su papel en la evolución dirigida, un concepto que ha revolucionado la ciencia porque es capaz de «domesticar» microbios para desarrollar proteínas que no existen en la Naturaleza. Estos hallazgos se han aplicado al desarrollo de combustibles y fármacos para enfermedades como el cáncer o la diabetes.

Pero tras escalar a lo más alto, Frances Arnold se ha convertido en la protagonista de un nuevo caso de lo que se llama «crisis de reproducibilidad» de la ciencia. Esto es, la incapacidad de otros laboratorios de replicar los resultados de una investigación pionera, uno de los pilares del método científico. Básicamente, si un experimento es un éxito deberían obtenerse los mismos resultados cada vez que se repita. Si no es posible, significa que el autor ha podido cometer un error. O también que se han hecho trampas para manipular datos y conseguir el resultado deseado.

El pasado mes de mayo Arnold había publicado en «Science» su última investigación sobre síntesis enzimática. Antes había pasado todos los filtros necesarios para ser merecedor de su aparición en esta prestigiosa revista. Sin embargo, el experimento no pudo reproducirse. Horas antes de que se anunciara la retirada del estudio, la propia química lo confesaba en Twitter: «Es doloroso admitirlo, pero es importante hacerlo. Pido disculpas a todos. Estaba ocupada cuando fue presentado y no hice bien mi trabajo», escribió en la red social.

It is painful to admit, but important to do so. I apologize to all. I was a bit busy when this was submitted, and did not do my job well. https://t.co/gJDU0pzlN8