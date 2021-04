Reino Unido ultima un contrato con la farmacéutica Pfizer para comprar 40 millones de vacunas más Las autoridades británicas quieren poder administrar las dosis a los menores de 30 años

El gobierno británico está a punto de sellar un contrato con la farmacéutica Pfizer para comprar 40 millones de vacunas contra el Covid-19, en una operación que pretende asegurar los suministros necesarios para el otoño y, a su vez, poder administrar las dosis a los menores de 30 años. Pese a contar con la inmunización desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, las autoridades sanitarias del país no recomiendan su uso en las personas en este tramo de edad, cuya vacunación podría empezar en cuestión de días, debido al riesgo de un extraño tipo de trombosis. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) confirmó hace tres semanas que 79 personas, de entre las 20 millones de inyectadas con AstraZeneca, habían sufrido coágulos de sangre, una tasa de aproximadamente un caso de cada 250.000. No obstante, el organismo ha indicado que ese riesgo ahora es de uno en 126.000, aunque aclaró que aún no hay pruebas contundentes del vínculo entre la vacuna y esta dolencia, que también ha sido señalado por la Agencia Europea del Medicamento.

El contrato con Pfizer, que ha sido una de las grandes apuestas de Reino Unido, uno de los países con mayor número de fallecidos por Covid-19, duplicaría así el pedido original, también de 40 millones de viales, que ya había hecho el país, que fue el primero en hacer la compra y también en aprobar esta vacuna a principios de diciembre. Hasta el momento, el gigante farmacéutico estadounidense ha entregado 20 millones de dosis al gobierno de Johnson.

La idea del Ejecutivo, según informó el diario 'The Times', es que la vacuna de Pfizer/BioNTech, que ofrece un 95% de protección contra el coronavirus, llegue a tiempo para se pueda administrar una tercera dosis de refuerzo a los ancianos antes del invierno, incluso a aquellos que hayan sido vacunados con AstraZeneca. A día de hoy, más de la mitad de la población ha sido vacunada, en concreto, más de 33,7 millones de personas han recibido ya su primera dosis y casi 12,6 millones ya tienen las dos. Según Nadhim Zahawi, secretario de Estado responsable de supervisar la distribución de las vacunas, el programa de refuerzo podría comenzar en septiembre, y las dosis se administrarán a 10,3 millones de personas mayores de 70 años y residentes en hogares de ancianos, así como a personas clínicamente vulnerables.

Australia, que forma parte de la Commonwealth, también anunció el pasado 9 de abril la compra de 20 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer, solo un día después de tomar la decisión de administrarla a los menores de 50 años en lugar de la de AstraZeneca por el riesgo de coágulos.