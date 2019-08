Reino Unido estrena los baños anti-sexo que detectan «actividades sexuales inapropiadas»

La ciudad galesa de Porthcawl planea instalar baños públicos «anti-sexo» para acabar con la «actividad sexual inapropiada y el vandalismo».

Mediante sensores de movimiento podrán detectar si hay más de un usuario en el baño. De ser así se abriría la puerta automáticamente, sonaría una alarma y se activarían chorros de agua finos que empaparían a los usuarios que se encuentren en el interior de la cabina, según informa The Guardian.

El ayuntamiento de Porthcawl gastará un total de 170.000 libras (unos 186.000 euros) en la implantación de estos baños futuristas en Griffin Park, que contarán con un sistema que limpiará el inodoro después de un número exacto de usos. Cada noche, se cerrarán durante 10 minutos para hacer una limpieza profunda, y tendrán ciertas medidas de seguridad para evitar que la gente duerma en ellos. Su uso no será gratuito, pero aún no se ha decidido cuánto costará.

#porthcawl_no_sex antisex toilets one may burst into laughs if it wasnt that public money 170,000 will be used!!!!