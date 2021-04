Reino Unido anuncia la reapertura del comercio pero deja sin fecha los viajes internacionales Johnson se ha limitado a declarar que tiene la esperanza de que las salidas al extranjero puedan reanudarse a partir del 17 de mayo

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 05/04/2021 20:19h

El pasado 29 de marzo el Gobierno de Boris Johnson empezó la desescalada del tercer confinamiento que ha vivido Reino Unido durante la pandemia de Covid-19, dando permiso para que grupos de hasta seis personas o dos familias se reunieran en exteriores. La siguiente etapa empieza el próximo lunes, cuando las tiendas de productos no esenciales, las peluquerías, los gimnasios y otros servicios abran sus puertas después de más de tres meses cerrados, según confirmó el primer ministro este lunes en una rueda de prensa en la que también detalló que los pubs y restaurantes podrán abrir sus servicios al aire libre. «El lunes 12, yo mismo iré al pub y, con cautela pero irreversiblemente, me llevaré una pinta de cerveza a los labios», declaró Johnson, que afirmó que en este momento él y el equipo científico que asesora al Gobierno no ven «ningún signo en los datos actuales para pensar que tendremos que desviarnos» de la que llamó «la hoja de ruta hacia la libertad».

Pese a las buenas noticias, que llegan precisamente cuando esos datos son positivos, con los casos diarios de Covid-19 por debajo de los 3500, las hospitalizaciones en mínimos, un promedio de fallecimientos de 47 al día y con más de 31 millones y medio de personas que han recibido ya la primera dosis de la vacuna, el premier no hizo referencia a uno de los temas más esperados: el de la autorización de los viajes internacionales. Johnson se limitó a declarar que tiene la esperanza de que las salidas al extranjero puedan reanudarse a partir del 17 de mayo, tal y como está contemplado en el plan de la desescalada, pero advirtió que es «todavía demasiado pronto para saber» si será posible viajar en verano, debido a las bajas tasas de vacunación en otros países, incluyendo las de la Unión Europea, y el temor a nuevas variantes. «Dado el estado de la pandemia en el exterior y el avance de los programas de vacunación en otros países, aún no estamos en condiciones de confirmar que los viajes internacionales no esenciales puedan reanudarse a partir de ese punto», confirma también el documento con la última revisión sobre el tema hecho público ayer por el equipo que lidera el ministro de Transporte, Grant Shapps.

Pese a la insistencia de los periodistas sobre el asunto, y concretamente sobre si el Ejecutivo puede comprometerse a avisar a las empresas con una anticipación de tres a cuatro semanas sobre el inicio de los viajes internacionales, Johnson solo dijo que dará «todo el aviso que podamos». Así, se entiende que los ciudadanos y residentes en Reino Unido tendrán que esperar un poco más para poder reservar sus vacaciones de verano, una decisión que sin duda tiene en vilo también a España, principal destino turístico de los británicos. «No queremos que el virus sea re-importado. Tenemos que ser realistas», afirmó el primer ministro.

El director ejecutivo del aeropuerto londinense de Heathrow manifestó que es «decepcionante» que Johnson no dijera cuándo comenzarán de nuevo los viajes internacionales. «Ahora que se ha acordado un proceso seguro y respaldado científicamente, se necesita un cronograma más claro», aseguró John Holland-Kaye, que desde el principio de la pandemia ha estado liderando iniciativas destinadas a promover viajes seguros sin tener que paralizar a la industria.

Johnson también hizo referencia al uso de lo que llamó «certificados de estado de Covid» en lugar de «pasaportes de vacunación», ya que, consideró, «la idea de la certificación del estado de vacunación plantea cuestiones éticas y prácticas complicadas» y el uso de un documento que solo refleje la vacunación «podría ser discriminatorio» ya que hay personas que «por una razón u otra» o incluso por «motivos médicos, como las embarazadas» no pueden inmunizarse, por lo que estos certificados podrían permitir a las personas demostrar que han recibido una vacuna, pero también que tienen un resultado negativo en un test o una prueba de anticuerpos que confirme que ya se ha superado la enfermedad.

Johnson pidió a la población no ser «complaciente». «Podemos ver las nuevas oleadas que afligen a otros países… y hemos visto cómo va esta historia. Todavía no sabemos cómo de fuerte será el escudo de la vacuna cuando los casos comiencen a aumentar, como me temo que lo harán, y es por eso que les pido que por favor se vacunen cuando les llegue su turno», aseveró.

Además, pidió a la gente que utilice las pruebas de coronavirus que el NHS (el sistema nacional de salud) pondrá a disposición de forma gratuita a partir del próximo 9 de abril «incluso si usted no se siente enfermo» ya que una de cada tres personas con Covid-19 no presenta síntomas. Durante su intervención, Johnson hizo hincapié en la importancia de hacerse pruebas de forma regular ya que es, junto al programa de vacunación, la única forma de reabrir la sociedad.

El Gobierno desveló en un comunicado que ahora «cualquier persona podrá acceder a pruebas de flujo lateral rápidas y gratuitas para ser utilizadas dos veces por semana, de acuerdo con la orientación clínica». Hasta ahora, las pruebas rápidas estaban disponibles para las personas en mayor riesgo, trabajadores de primera línea del NHS, el personal y los residentes de los hogares de ancianos, y las familias con menores en edad escolar, pero «ahora se ofrecerán pruebas rápidas a todos, y se alentará a las personas a realizarse pruebas periódicas para ayudar a prevenir brotes y recuperar una forma de vida más normal». «Esto nos ayudará a detener los brotes, para que podamos volver a ver a las personas que amamos y hacer las cosas que disfrutamos», declaró Johnson.