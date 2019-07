La Reina Letizia recibe a los fundadores del foro internacional WomenNOW en Zarzuela La delegación le agradeció que aceptara la presidencia de honor del congreso de Vocento que convirtió Madrid en la capital de la mujer el pasado mes de marzo. Los organizadorse también informaron a Su Majestad sobre el desarrollo de la iniciativa en 2020

ABC @abc_conocer Madrid Actualizado: 17/07/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una representación de organizadores, ponentes y patrocinadores acudieron ayer a Zarzuela para agradecer a Su Majestad la Reina Letizia que aceptara ser presidenta de honor del primer foro WomenNOW #makeherstory, organizado por Vocento el pasado marzo en Madrid con el apoyo de Santander España, «global partner» de este encuentro, Reale Seguros, patrocinador oficial, y compañías como L’Oreal, Armani, Iberia o Accenture y el respaldo de otras instituciones como la Comunidad de Madrid, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno de España.

El presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, abrió la visita calificando este gesto de Su Majestad como «una muestra de afecto y de aliento para seguir apostando y defendiendo la igualdad real de derechos y oportunidades» y definió la brecha de género como «un muro sin argumentos que debemos derribar entre todos». «Nuestro papel como medios de comunicación es marcar el rumbo y en Vocento nos entusiasma ser parte activa en esta causa», añadió.

Durante la audiencia, los miembros de la delegación explicaron a Su Majestad la Reina su intención de consolidar WomenNOW como un congreso de referencia que se inspira en los movimientos feministas que han surgido recientemente a nivel mundial y que buscan articular el cambio social. Su Majestad se mostró muy interesada por conocer los pormenores de este proyecto y las iniciativas que los organizadores prevén poner en marcha el próximo año para que WomenNOW refuerce su vocación de convertirse en un agente fundamental para celebrar y promover la igualdad y la diversidad».

El congreso, de vocación claramente europea, convocó a más de 2.000 personas en Madrid el pasado mes de marzo y contó con un centenar de expertos nacionales e internacionales de más de veinte nacionalidades, para debatir y crear opinión sobre la situación de las mujeres en el mundo. Su objetivo era triple: difundir y explorar las injusticias que afrontan las mujeres y aquellas culturas y costumbres que aún las defienden; sumar y conciliar las voluntades de todos los actores con responsabilidad, mujeres y hombres, cuyas decisiones afectan a miles de personas y sin duda pueden cambiar la historia; y aportar y ofrecer un escenario único de debate para escuchar testimonios en libertad, sobre liderazgo, violencia de género y conciliación, techo de cristal e innovación, entre otros temas, compartir experiencias, cambiar o crear opiniones, celebrar trayectorias y descubrir nuevos y jóvenes talentos o analizar tendencias.

Un comité de expertos formado por una veintena de líderes procedentes de instituciones europeas y españolas, medios de comunicación, universidades, asociaciones y empresas fueron los inspiradores de este foro, que se suma a la llamada urgente sobre los cambios necesarios en la base misma de la sociedad para comenzar desde ahora mismo a escribir un nuevo futuro.

Cónclave femenino

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió las intervenciones de figuras internacionales de la talla de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Gebhhardt; Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003; la premio Nacional de Sociología Angeles Durán, Hillarie Bass, expresidenta de American Bar Association (ABA); Leslie Morgan Steiner, escritora, consultora y líder de opinión; Monique Morrow, presidenta y cofundadora de The Humanized Internet, o Bisila Bokoko, empresaria, oradora y filántropa; activistas como la actriz Bianca Jagger;Kavita Parmar, fundadora y directora creativa en The IOU Project y Kotchakorn Voraakhom, CEO y fundadora de Porous City Network; emprendedoras e inversoras como Ronja Koepke, cofundadora de Investpodden; Iren Reznikov, socia en RED Capital Partners y Noa Muzzafi, cofundadora de Guan She y Alexandra Palt, chief corporate responsibility officer de L'Oréal. Un largo recorrido por delante En la Audiencia también se mencionó el estudio «La situación de las mujeres en 25 realidades. Una comparación entre España y Europa», dirigido por Virginia Maquieira, responsable de la Cátedra Unesco Red Unitwin en Políticas de Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Madrid, y diseñado para acompañar académicamente el congreso WomenNOW #makeherstory 2019.

El observatorio plantea, según la experta, «avances en la equiparación real de derechos entre mujeres y hombres pero también refleja la persistencia de formas de discriminación directa o indirecta en nuestras sociedades».

Así, en relación con el empleo y la brecha de género, España se sitúa en los peores puestos del ranking de la UE-15. La tasa de empleo femenina es muy inferior a la masculina, las mujeres tienen una ganancia mensual media un 17% menor que las de los hombres y ocupan los empleos con contratos a tiempo parcial y temporales (casi el 25% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, frente al 8% de los hombres). Además, a partir de los 30 años, las tasas de actividad y ocupación descienden en el caso de lasmujeres mientras que entre los hombres, estas tasas continúan creciendo hasta los 39 años, manteniéndose en valores altos hasta los 60 años.

En educación superior, nuestro país presenta una posición algo mejor, pero continúa presentando una brecha elevada, que se sitúa en torno a la media de la UE-28. Pero si el número de graduados, mujeres y hombres, en estudios superiores ha aumentado, especialmente en el caso de las primeras, la segregación de género sigue siendo el principal desafío. En España, el 48% de las mujeres que cursan estudios superiores se concentran en los campos de la Educación, la Salud y el Bienestar, las Humanidades y las Artes. «Estos datos ponen de relieve la importancia de que las niñas tengan referentes femeninos en los sectores que tradicionalmente se han considerado como masculinos. En un mundo en el que el dominio de las tecnologías define las oportunidades de empleo, los emprendimientos productivos y las oportunidades en distintas áreas de la realidad social, es inaplazable que las mujeres no se queden al margen del acceso a las formaciones científicas y tecnológicas», afirmó Virginia Maquieira.

En investigación, ciencia y tecnología las diferencias de género son muy amplias en todos los países de la UE estudiados y especialmente en España. El porcentaje de mujeres doctoras en éstas ramas es muy bajo. Además, en el empleo en tecnología las diferencias de género se acentúan y los hombres duplican a las mujeres en estos sectores. En relación con las habilidades digitales generales básicas o superiores a las básicas son bastante bajas en España y las de los hombres superan a las de las mujeres.

En relación con las mujeres en puestos directivos o de representación en España, al igual que ocurre en la UE, esta dimensión sigue siendo la que peor puntuación obtiene de todos los temas estudiados por el GEI. Con respecto a la representación económica, en España y en la UE, los hombres siguen dominando los espacios de decisión de los bancos centrales y los ministerios de finanza. Por ejemplo, en España, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35, continúa siendo inferior al 30%. En relación con la representación política, aunque se han hecho progresos, la brecha de género en España y en la UE continúa siendo muy amplia.

En España, la proporción de mujeres ministras desde el 2005 al 2015 ha disminuido (del 48% al 29%). En el deporte, las mujeres solo representan el 13% de los miembros de los más altos órganos decisorios de las organizaciones del deporte olímpico nacional.

Resulta fundamental incidir en la idea que de que para que se alcancen avances en los temas tratados en los otros bloques de este informe, y en la equiparación efectiva de derechos, resulta crucial que se incorporen más mujeres a los órganos de decisión de los ámbitos políticos, económicos y sociales.

En relación a los usos del tiempo, se observa como la distribución desigual del tiempo entre hombres y mujeres supone un importante obstáculo para alcanzar la igualdad.

En España, el 84,5% de las mujeres realizan tareas domésticas todos los días frente al 41,9% de los hombres. Asimismo, el 92,34% de las personas que se cogen excedencias para el cuidado de hijos/as y el 83,66% de las personas que se cogen excedencias para el cuidado de familiares son mujeres. «Los países del sur de Europa son los que peores posiciones presentan a este respecto», señaló la directora de la Cátedra Unesco Red Unitwin, que añadió que «la responsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico excluye a las mujeres de una participación equitativa en el mercado laboral, en sus ingresos y capacidad de ahorro, en los beneficios vinculados al empleo y a sus condiciones económicas futuras, como las pensiones, y también influye en la salud física y psicológica».

El estudio refleja que el 33% de las mujeres de la UE-28 han sufrido alguna vez violencia física y/o sexual. El porcentaje de mujeres que en la UE ha sufrido acoso sexual por parte de cualquier perpetrador es muy alto (la media europea es del 55%).

En España, el 22% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual al menos una vez desde la edad de 15 años y el porcentaje que ha sufrido acoso sexual en España es también muy alto, de un 50%. Con respecto a la violencia psicológica ejercida por parte de una pareja actual o anterior el porcentaje es del 43% para la media europea y del 33% para España. «Los datos de violencia de género aquí expresados son la manifestación más cruel de la desigualdad de género abordada en todo el informe que presentamos. Si las mujeres tuvieran acceso en igualdad de condiciones a los mismos recursos económicos, educativos, sociales y de influencia y liderazgo en ámbitos de poder que tienen los hombres, dispondrían de más posibilidades para superar las distintas formas de violencia, opresión y marginación», concluyó Maquieira.