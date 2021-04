El gobierno regional de Baviera confirmó ayer la firma de un contrato preliminar por el que compra 2,5 millones de la vacuna Sputnik V rusa a través de una empresa de Illertissen, ciudad en el distrito de Nuevo Ulm, en Suabia y con apenas 16.000 habitantes, que pertenece al multimillonario ruso Alexej Repik, potentado de la industria farmacéutica con muy buenos contactos en el Kremlim. Se trata de un contrato de compra preliminar que se ejecutará en cuanto la vacuna reciba la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que garantiza la entrega de las dosis en un plazo determinado a partir de esa fecha. «Si se aprueba la vacuna Sputnik V en Europa, entonces el Estado Libre de Baviera recibirá dosis de vacunación adicionales a través de esta empresa, hay 2,5 millones de dosis de vacunación acordadas que llegarán probablemente en julio para aumentar las capacidades de vacunación adicionales en Baviera», explican fuentes del gobierno de Múnich.

La planta de Illertissen produciría las dosis en nombre de los desarrolladores de la vacuna Sputnik V y el gobierno regional está preparando ya una nueva regulación para el comercio minorista en Baviera. Söder también anunció que se introduciría una nueva regulación para el comercio minorista en Baviera.

El presidente regional de Baviera ha tomado esta decisión al margen de las compras conjuntas de vacunas por parte de la Comisión Europea y después de numerosas críticas surgidas en Alemania por la lentitud en el suministro de las marcas Pfizer-Biontech, AstraZeneca y Moderna.

Söder ha tomado esta decisión, además, sin contar con la Conferencia de Presidentes, que reúne a Merkel y sus ministros con los presidentes de los Bundesländer y que hasta ahora ha estado acordando las decisiones de la lucha contra la pandemia. Söder ha explicado su descontento con los desacuerdos dentro de la Conferencia de Presidentes y la falta de criterio único, que a su juicio está restando posibilidades de luchar con más eficacia contra el virus. El gobierno federal, en palabras de su portavoz Steffen Seibert, se ha limitado a comentar al respecto que «supondría una oportunidad para utilizar la vacuna en las campañas de inoculación en Europa, y por lo tanto Alemania podría considerar utilizarla». La propia Merkel ya había declarado que su gobierno estaba dispuesto a «utilizar cualquier vacuna que haya sido aprobada» por la EMA, que está evaluando el uso en tiempo real de Sputnik V, un paso clave para que esa vacuna no creada en un país occidental pueda ser utilizado en el bloque de 27, pero Söder, con la firma de este contrato, fuerza su uso, se adelanta a las demás regiones y asegura la producción de una de las vacunas en su propio territorio.

