Los rectores ruegan 200.000 vacunas para los profesores universitarios ante la negativa de Darias

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha enviado una carta por segunda vez consecutiva a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que le pide que vacune a los profesores universitarios como se hace con los de los colegios.

En esta segunda misiva el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos insiste, ante la negativa de Darias, en la necesidad incluir al profesorado docente e investigador y al personal de administración y servicios de las universidades dentro de los grupos que están recibiendo la vacuna en estos primeros meses del año.

La primera petición, tal como informó ABC, se hizo a principios del mes de febrero y se pidió no solo a Darias, sino también al ministro de Universidades, Manuel Castells. De hecho, fuentes académicas aseguran que la primera petición formal al ministro se hizo el pasado mes de enero. En marzo le volvieron a insistir y en ninguno de los dos intentos hubo éxito. Por su parte, la ministra se ha negado a la primera petición de la CRUE diciendo que pueden celebrar las clases online y que hay una estrategia que establece criterios de priorización y los grupos de población, explican fuentes académicas (de hecho, esto último también se le respondió al PP en una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno).

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC y que se ha enviado a todos los rectores, el presidente de la CRUE recurre y cita la propia Estrategia de Vacunación de Sanidad, que señala que los docentes de Primaria, Secundaria, educación infantil y especial son parte (junto a Policías, Guardias Civiles, Bomeros...) de aquellos «colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, desarrollando su actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada». El presidente de la CRUE defiende que los profesores universitarios también forman parte de este grupo.

Así, señala que «los riesgos de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de factibilidad de la comunidad universitaria son muy similares a los que afrontan el resto de docentes del sistema educativo».

Recuerda que «a lo largo de este curso, las universidades no solo hemos mantenido la presencialidad en las prácticas y laboratorios, sino que la hemos extendido siempre que ha sido posible al resto de las clases, buscando minimizar el impacto de la pandemia sobre el estudiantado».

Por último, recuerda que proóximamente comenzará la etapa de evaluación del curso y la Selectividad, ambos de forma presencial. «Vacunar a las cerca de doscientas mil personas que forman parte de nuestras plantillas aumentaría aún más la seguridad en los campus y no implicaría un incremento significativo de las dosis previstas en esta nueva etapa ni una complicación logística reseñable».

Los argumentos de Sanidad

En la primera versión de la Estrategia de Vacunación, del pasado 2 de diciembre de 2020, ya se deja claro que los docentes de primera línea son los de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (fueran quedan los de formación profesional y universitaria).

Sanidad argumenta que el personal docente de infantil, primaria, secundaria y bachillerato «está en alto riesgo de exposición y de transmisión (sobre todo los que trabajan con los más pequeños en guarderías y educación infantil, que tienen un contacto más estrecho) y, además, por la exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes y su libre desarrollo de la personalidad, protegiendo la salud de los docentes y PAS».

Se añade además que la priorización de los docentes y PAS se basa en que, protegiéndoles, no solo se protege la salud de los niños y adolescentes, «sino también, y fundamentalmente, su derecho a la educación que es un elemento sustancial del pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en democracia y que, por tanto, debe desarrollarse, necesariamente, en el aula».

En cambio, «en el ámbito de la formación universitaria y profesional, la priorización puede no ser tan relevante, debido a que la protección puede obtenerse mediante la formación on line, digital o bimodal síncrona (salvo talleres o prácticas), no siendo tan exigible, desde una perspectiva ético-legal, la presencialidad y, por tanto, la vacunación de docentes y PAS en dichos niveles educativos».