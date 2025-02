Rafael Bengoa: «La información de la pandemia se ha intentado controlar desde una lógica política»

La pandemia actual nos ha enseñado que las crisis sanitarias tendrían que gestionarse con más rápidez, intercambiando la información para poder tomar decisiones globales a tiempo, señaló a ABC Rafael Bengoa, único español en la comisión Monti , que publica, bajo los auspicios de la ... Organización Mundial de la Salud (OMS), un informe sobre la pandemia. «Sacando conclusiones de la pandemia», el estudio propone una estrategia sanitaria única y de desarrollo que sirva para prepararse frente a nuevas catástrofes sanitarias. Bengoa, mediático ex funcionario de la OMS, asesor de varios países en temas sanitarios y director del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health), en Bilbao, comentó con ABC los principales aspectos del mismo.

¿Cúal es la principal conclusión del informe Monti ?

El informe sugiere que la amenaza sanitaria subsiste y que crisis como esta se van a repetir en el futuro. Por eso debemos considerar la pandemia actual como un «ensayo general» que nos permita aprender para las próximas. Los países no estaban a la altura y habrá que tomar una batería de medidas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por su parte, la OMS debería tener «más dientes» para poder intervenir en un país cuando suceda algo anormal sin esperar a que este país quiera decir lo que está pasando o a que haya aparecido un nuevo virus o bacteria.

¿Cúal es la clave para gestionar una crisis parecida?

La velocidad, porque no podemos esperar a la voluntad de un país para anunciar que está pasando algo porque al cabo de dos meses el virus está ya en todo el mundo como ha ocurrido ahora. En salud pública y en control pandémico la velocidad es fundamental y lo que preconizamos no son nuevas organizaciones internacionales burocráticas ni nuevas infraestructuras sino reforzar las actuales. Fortalecer la OMS y crear un consejo global de salud bajo los auspicios del G-20, que esperemos que en su próxima reunión de octubre se pronuncie en este sentido. También, habría que adoptar un tratado pandémico mundial para las enfermedades infecciosas que incluya una política de vacunación mundial parecido al convenio marco para el Control del Tabaco, de la OMS, para que sea vinculante para los países. De esta manera los países estarían preparados ante un evento parecido y tendrían el montaje necesario para controlar una pandemia sin tener que improvisar en el último momento.

¿Hasta qué punto un informe de este tipo puede influir en los gobiernos?

El informe llegará al G-20 y esto no ha sido fácil. Sugerencias como la creación de un foro mundial rápido en las decisiones y con preparación pandémica importante permitiría controlar las crisis sanitarias futuras. Este grupo de países no puede focalizarse sólo en adoptar medidas económicas y tiene que hacer algo para que esta situación no se vuelva a repetir. Dos o tres informes le ayudarán a tomar esta decisión. Veremos si tenemos los líderes que nos merecemos sino habría que cambiarles.

¿Cual es la decisión que ha echado más de menos por parte de las autoridades españolas durante la crisis sanitaria?

Por parte de las autoridades nacionales y autonómicas había una falta de preparación pandémica. No estábamos listos para esto. Por mi parte, creo que ha existido demasiado pensamiento político único en el sentido de que se intenta controlar la información desde una lógica política y no se deja entrar en la información que no conviene. Lo importante de cara a la futura pandemia, tal y como preconizamos desde la comisión Monti, es que haya más transparencia y uniformidad en el tratamiento de la información en todos los países. En la siguiente crisis pandémica hay que evitar una situación de polarización política porque no se puede ir cada 15 días al Parlamento para aprobar si se extiende el confinamiento o no.

¿Sin polarización política se hubieran salvado vidas en España?

Efectivamente, la polarización política ha sido contraproducente para la gestion de la Covid-19. El liderazgo debería ser el de todos los partidos políticos. Sin embargo, el sistema sanitario español ha compensado, en gran medida, los problemas de polarización políticos y gracias a que lo tenemos nos hemos podido vacunar.

En España habría que hacer un análisis serio y los partidos políticos tendrían que ponerse de acuerdo antes si realmente quieren una evaluación independiente e imparcial. Si eso se acuerda se entiende que no se utilizarán los resultados de la misma para fines políticos o para hacer oposición de una forma u otra.