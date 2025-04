Quique Bassat: «Da igual a qué unidad poblacional le pongamos toque de queda, pero que se haga ya»

El epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, advierte que la llegada de la quinta ola no era una sorpresa. Asimismo, cree que debemos incrementar el esfuerzo del seguimiento de otras variantes para evitar futuras olas. El doctor ve necesario seguir ... tomando medidas, como el toque de queda provincial o autonómico, para frenar la transmisión de casos de Covid-19 en España.

¿Cree que España va por detrás en la quinta ola? ¿El Ministerio de Sanidad está actuando a destiempo?

Es evidente la respuesta. Al igual que nos ha pasado con muchas de las otras olas, siempre hemos ido por detrás. En el caso de esta quinta ola en particular, llevábamos anunciando su llegada desde antes del fin del estado de alarma, sabíamos que se produciría una explosión de casos. Creíamos que iba a ser una ola diferente en cuanto a trascendencia clínica, y lo está siendo, pero no había ninguna duda de que a medida que se fueran relajando las medidas y las restricciones iba a pasar esto. Estamos hablando de un escenario en el que aumenta la circulación de variantes más contagiosas y ha coincidido con la llegada de las vacaciones. Teníamos que haber sido más cautos en cuanto a la desescalada de algunas medidas o más proactivos a la hora de entender qué estaba pasando. La subida ha sido muy rápida, pero era previsible.

¿Qué le parece la medida de implantar un toque de queda provincial o autonómico? ¿Qué ventajas tendría?

La ventaja es la facilidad de implementarlo, si tienes una norma para toda la provincia , es mucho más fácil de monitorizar que se esté cumpliendo. Si solo es válido en un municipio y no en el de al lado es más fácil de saltarse las medidas. En el fondo da un poco igual a nivel de qué unidad poblacional sea mientras se pueda implementar algo que limite que muchas personas se reúnan al mismo tiempo y fomenten la transmisión del virus.

¿Cómo está viviendo el repunte de contagios entre los jóvenes?

Pues con cierta perplejidad. Está muy claro cuando analizas los datos desglosados por grupos de edad el que está causando un aumento de la transmisión a nivel nacional. Son los jóvenes de 12 a 29 años con mucha diferencia en relación con otros grupos de edad. Es cierto que son los que no están vacunados, pero igualmente son las personas que tienen actitudes de mayor riesgo y menos miedo al virus porque saben que la mayoría de infecciones en su grupo de edad tienen poca transcendencia. Ahora mismo, mirando los números es evidente que este es el grupo donde tenemos el problema.

¿Es optimista ante la idea de que pueda surgir una nueva variante?

Por regla general los epidemiólogos no solemos ser muy optimistas. El riesgo de las variantes lo hemos vivido ya antes con la británica, sudafricana o brasileña. Con lo cual, que aparezca una variante más infecciosa o con características ligeramente diferentes no nos pilla por sorpresa . En lo que soy optimista es en que a medida que vaya pasando el tiempo la cobertura vacunal sea prácticamente universal en España. Pese a eso, puede darse el caso de que llegue una variante que, además de ser más infecciosa, responda mucho peor a las vacunas. Por ello tenemos que anticiparnos a que esto pueda pasar, ya que esto sí podría ser causa de futuras olas.

¿Cómo nos podríamos anticipar?

De momento vacunando a todo el mundo lo más rápido posible, que ya se está haciendo y muy bien. Pero nos tenemos que asegurar de tener una buena vigilancia a nivel de genotipaje de las variantes que circulan, para entender bien qué variantes nuevas entran en el país. Ahora mismo nuestro esfuerzo de seguimiento de otras variantes no es comparable al de otros países, es un aspecto a mejorar en España. Al final se trata de estar atentos a lo que está pasando en el mundo y no solo mirarnos el ombligo de lo que nos está pasando a nosotros.

¿Qué le sugieren las imágenes de aglomeraciones en la Wembley por la final de la Eurocopa o los botellones en España?

Lo que está pasando en Reino Unido no tiene mucha explicación porque es uno de los países con mayor número de casos, a pesar de ser uno de los países europeos con mayor cobertura vacunal. No tiene ningún sentido que Boris Johnson haya anunciado que 19 de julio finalicen todas las medidas de prevención del Covid-19 . Me parece absolutamente contraintuitivo y contraproducente lanzar un mensaje de normalidad cuando el país se encuentra en uno de los momentos más complejos en cuanto a transmisión.

Por otro lado , las imágenes de la Eurocopa tampoco tienen explicación, se ha permitido un evento supercontagiador del que, por desgracia, veremos las consecuencias en unos pocos días. Estoy seguro de que se han producido muchas infecciones, igual que pasó en los partidos de fútbol del principio de la primera ola. Estos eventos deberían estar completamente prohibidos dadas las circunstancias y la transmisión que hay todavía del virus.

En cuanto a las imágenes de los botellones en España, son muy lamentables. Pero nos acompañan desde el principio del año, las hemos visto en todo momento. No ha habido ni hay ningún intento de encontrar una manera de evitar este tipo de aglomeraciones. En su momento se decía que cuando se liberalizase el ocio nocturno haría desaparecer los botellones y es evidente que no ha sido así. Hay que tener una cierta mano dura, ser capaces de anticiparnos y poder disolver las aglomeraciones que son el foco de la mayoría de los contagios.

Si no se toman medidas ya, ¿qué prevé que pase?

En algún momento se estabilizará la subida de casos y se aplanará la curva. No necesariamente empezará a disminuir pero por lo menos dejará de subir. No nos podemos permitir la cantidad de casos que estamos teniendo diariamente. Sabemos que la trascendencia clínica de estos casos es poca, pero un porcentaje fijo acaba en el hospital o en la UCI. Yo me niego a aceptar como normal una situación que conduce a la muerte de varias personas cada día.