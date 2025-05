¿Quién está peor de coronavirus, España o Reino Unido?

El miedo a una segunda ola de coronavirus recorre Europa. El aumento del número de casos en la mayoría de los países ha desatado una nueva carrera de medidas restrictivas para contener la enfermedad y mantener el virus lejos de sus fronteras. España está en el foco de los países europeos por el fuerte rebrote de las últimas semanas, más aún después de la cuarentena impuesta por Reino Unido a los viajeros .

La semana pasada España se convirtió en el país de la Unión Europea, más Reino Unido , con mayor número total de casos en las últimas dos semanas . Una posición que se ha agravado en los últimos siete días, según datos de la Organización Mundial de la Salud . Además, actualmente es el quinto país con mayor número de casos por cada 100.000 habitantes, tan solo superado por Luxemburgo , Rumanía , Bulgaria y Suecia , según los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

La situación de España es muy desigual entre sus regiones. Aragón está en peor momento que ninguna, peor incluso que la de cualquier país de la UE. Su incidencia acumulada es de 238 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a los 219 de Luxemburgo. Más de 120 es un riesgo muy alto, según el baremo de la ECDC.

[El rebrote de Aragón empeora: 738 casos en 48 horas, un 26% más que hace una semana]

Cataluña (112) y Navarra (111), están mucho peor que el segundo país europeo con peores datos, Rumanía (60). País Vasco (51) está peor que Bulgaria (45) y Suecia (40). Entran dentro de la zona de riesgo alto, por encima de 60. En el conjunto de España, la incidencia acumulada es de 38 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en la zona de riesgo medio, por encima de 20. En Reino Unido, la incidencia acumulada es de 15 casos, en la zona de riesgo bajo, inferior a 20. En esa zona también están Francia (15), Alemania (8) e Italia (5).

Desde el inicio de la pandemia, Reino Unido es el país con mayor número de casos, por delante de España y de Italia, y de muertos, por delante de Francia , Italia y España. Todavía es el país con mayor tasa de muertos en los últimos 14 días, 1,5 por cada 100.000 habitantes, solo superado por Suecia (1,7). En España es de 0,1. Estas defunciones, no obstante, son reflejo de los contagios pasados, no de la situación actual de los casos registrados, cuyos efectos en la mortalidad se apreciará en las próximas semanas. En España, la tendencia de contagios va al alza, mientras que en Reino Unido se ha estabilizado a la baja.

Incidencia acumulada de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en últimos 14 días ECDC

Diferencia entre comunidades autónomas

La enorme diferencia entre regiones ha animado a España ha pedir al Gobierno británico que deje fuera de sus restricciones al menos a Canarias y Baleares , con tasas de contagios muy inferiores a las británicas, ocho y seis casos respectivamente por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De momento, no ha obtenido respuesta.

Otras regiones con gran afluencia de turistas británicos han quedado fuera de esta petición a pesar de contar con una incidencia acumulada menor que la del conjunto de Reino Unido. Así ocurre en Andalucía , con una tasa de 11 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y Comunidad Valenciana , con 13.

Recomendaciones de viaje a España

La decisión de Reino Unido de imponer una cuarentena de dos semanas a los viajeros procedentes de España ha sido la de mayor repercusión, debido a su peso en el turismo nacional. Sin embargo, no es el único país en tomar medidas profilácticas. Noruega impone una cuarentena de diez días a los visitantes españoles, además de recomendar no viajar a España. Irlanda no ha sacado a España aún de su lista de países a los que impone una cuarentena de dos semanas.

Otros países europeos toman medidas en función de las comunidades autónomas. Francia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. Polonia ha hecho la misma recomendación. Bélgica ha prohibido los viajes no esenciales a Huesca y Lérida, además de recomendar no viajar a Aragón, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Extremadura. Holanda aconseja no viajar a Lérida.

«País seguro»

Ante la grave crisis abierta y las graves repercusiones económicas de la decisión del Gobierno británico y otros gobiernos europeos, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , aseguró en declaraciones a los medios que «España es un país seguro. Al igual que otros países europeos. Tiene rebrotes. Esto no es inusual. Lo más importante es que estamos haciendo un gran esfuerzo para controlarlos y nos estamos volcando en identificar los casos en los que las personas sean positivas», afirmó.