Los puertorriqueños piden con urgencia medicamentos ante el peor terremoto de los últimos 100 años

Decenas de viviendas y edificios derrumbados parcialmente es el balance provisional del terremoto de magnitud 6,4 registrado ayer en Puerto Rico que dejó un muerto (un hombre de 73 años que ha fallecido al caérsele encima una pared de su casa, ubicada en Ponce, en el sur del país) y 346 evacuados.

La gobernadora de la isla, Wanda Vázquez declaró el estado de emergencia para «todo Puerto Rico», lo que permitirá crear un comité de emergencia y desplegar a la Guardia Nacional para «verificar» infraestructuras y retirar escombros. Vázquez también pidió a los puertorriqueños que permanezcan alerta y preparen sus propios planes de emergencia porque « se podrían reportar más movimientos de tierra relacionados con la secuencia sísmica ». «Estamos hablando de un evento que Puerto Rico no había experimentado en los últimos 102 años», enfatizó la gobernadora.

La isla resultó afectada en especial en su área suroeste -en el resto las consecuencias no son perceptibles-, donde decenas de viviendas colapsaron parcialmente. En el país hay cerca de 200.000 viviendas construidas sin los permisos correspondientes, además de otras 150.000 levantadas sobre finas columnas que en algunos casos no resistieron el temblor de ayer. A estos daños, se suman los sufridos por en edificios públicos, iglesias y escuelas. El temblor provocó el desplome de la histórica parroquia Inmaculada Concepción, construida en 1841 , en Guayanilla, municipio en el sur de la isla. Se trata de uno de los últimos que construyeron los españoles en el siglo XIX. Respecto a las escuelas, una de las cuales colapsó en el área suroeste, la gobernadora dijo que no volverán a abrirse hasta que ingenieros certifiquen que no hay riesgos de derrumbe.

La población en los municipios del sur se mantiene todavía, muchas horas después del sismo, en las calles, como pudo comprobar Efe en un recorrido por el área.

La situación se ha vuelto desesperante para las personas enfermas. Una residente de Alturas de Yauco, le contó a Univisión, que sus padres son diabéticos, padecen de alta presión y solicitan, con urgencia insulina, además de otros medicamentos.

Las personas, que temen nuevos temblores y carecen de luz en sus casas, improvisaron campamentos en las calles donde tratan de ayudarse unos a otros. Vázquez dedicó buena parte de la conferencia a mandar un mensaje de tranquilidad a la población, en especial en el suroeste, donde desde el pasado 28 de diciembre se vienen sintiendo temblores que culminaron ayer con el potente sismo .

Reunión con Trump

El terremoto tuvo varias réplicas que dificultaron las tareas de recuperación, en especial de restablecimiento del servicio eléctrico, que colapsó en su totalidad de sur a norte. La gobernadora aseguró haber estado en contacto con las autoridades estadounidenses en Washington y dijo que espera poderse comunicar durante el día con el presidente de EE.UU., Donald Trump