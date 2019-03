Sector ganadero «La PAC puede ser la causante de que haya más incendios» El fuego «no beneficia a nadie», aunque la quema agrícola es una práctica muy antigua

Alberto Pérez Quintial gestiona, junto a sus dos hermanos, unas 250 cabezas de ganado vacuno en Cantabria. En esta última oleada de incendios ha visto cómo parte del terreno en los que pastan han sido arrasados. «En mi pueblo se han quemado varias hectáreas, y me va afectar, todos nos vemos afectados: hay que pagar el dinero en extinción, perdemos hectáreas para pastar, se empobrece la tierra y, gracias a Dios, no ha habido daños humanos», dice.

El también secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Cantabria, asegura que el fuego «no beneficia a nadie, ni siquiera a quien cree que le beneficia», aunque reconoce que la quema agrícola es una práctica muy antigua y que algunos ganaderos ya están siendo investigados por los incendios. No obstante, pide que no se criminalice al colectivo, igual que no ha ocurrido con los bomberos, después de que se haya vinculado uno de los fuegos a un ex jefe de voluntarios de Protección Civil en Cantabria. «No se debería acusar a los ganaderos, sino buscar medidas preventivas».

Pérez Quintial también apunta a la influencia de las ayudas de la PAC. «A nivel europeo se están cometiendo muchos errores, la PAC puede ser la causante de que haya más incendios», asegura. En su opinión, el problema de base estaría en que las ayudas se basen en «estadios» del terreno. «El sistema es erróneo. Habría que buscar otro, e intentar no condicionar las hectáreas al dinero».