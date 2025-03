El pueblo cristiano del norte de Irak que sueña con una visita del Papa: «Es el Santo Padre de las sorpresas»

Varios ancianos se reúnen en la explanada de una iglesia en la entrada de Karamles , un pueblo cristiano asirio en el norte de Irak. A su izquierda, grandes carteles colgados en un puente dan la bienvenida al Papa Francisco en nombre del pueblo. ... Karamles es uno de los asentamientos más antiguos en las llanuras de Nínive. Está justo antes de llegar a Qaraqosh, a unos cinco minutos en coche, en la misma carretera por la que se cree pasará el Papa. En el programa de Francisco está incluida la visita este domingo a la ciudad cristiana de Qaraqosh, pero no a Karamles. A pesar de ello, tanto los habitantes como el sacerdote del pueblo guardan una pequeña esperanza de que Francisco haga acto de presencia.

Anuar llega a la explanada de la iglesia arreglada y de la mano de su hija. Con traje rosa y gafas de sol da sus argumentos por los que el Papa debería pasar por Karamles. «Este es un pueblo pequeño y simple. También sufrió mucho durante la época de Daesh, muchas casas, como la mía, fueron destrozadas y mucha gente huyó», explica. En el pueblo había antes de 2014 unas 900 familias, ahora quedan unas 300, según varios vecinos y el sacerdote, el Padre Thabet Habib Youssef.

Thabet está justo en la entrada de Karamles, vigilada por un control con tres soldados del ejército iraquí y cerrada a cal y canto por las restricciones de jueves a domingo que ha impuesto el Gobierno iraquí debido al leve aumento de casos de coronavirus en el país. El sacerdote también habla sobre la posibilidad de que el Papa los visite. «Es el Papa de las sorpresas, así que hasta el último momento no sabremos, pero realmente lo esperamos ver, aunque sea un segundo», explica con una sonrisa.

Karamles todavía vive las consecuencias de la toma de su ciudad por los terroristas de Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en 2014. Ciudades como Qaraqosh o Mosul , fuertemente dañadas por los radicales, están teniendo una fase de reconstrucción más rápida que otros lugares aledaños. Karamles está parcialmente destruida aún y los servicios básicos como el agua y la electricidad todavía no son fiables. El padre Thabet , que fue el primero en volver al pueblo, colocar las cruces y reconstruir iglesias, lo confirma. «Hace un mes no teníamos electricidad, ahora unas dos horas al día. Utilizamos generadores pero necesitamos dinero para utilizar en la estructura eléctrica», comenta. En Karamles hay todavía 70 casas más o menos dañadas, 50 totalmente destruidas y se han reconstruido cerca de 500 a casi cinco años de la liberación de la ciudad. Kamal Youssef, que pasea con las manos hacia atrás por unas ruinas de la ciudad, se queja del poco compromiso del Gobierno para la reconstrucción del pueblo. «Nos prometieron apoyarnos para comenzar de nuevo, pero no lo han hecho», explica señalando unas ruinas.

Los carteles de bienvenida al Papa llevan semanas en el puente de la salida del pueblo, ya que Francisco y su seguridad deberán pasar por este estrecho camino por tierra. «Llevamos meses preparando la visita porque sabemos que pasará por aquí, por eso los carteles», cuenta el padre Thabet. Algunos de los vecinos y el sacerdote ya tienen la estrategia a seguir en el tan esperado día. Youssef lo tiene claro. «Iremos a la carretera todos para darle la bienvenida. Aquí se le espera, sobre todo la gente joven. Aunque no se pare, será una bienvenida especial», subraya.

Khaled y Shaba Said están sentados en unas sillas de plástico viendo pasar la tarde. Said bromea y mueve los brazos al hablar para enfatizar sus argumentos. «Nos haría muy feliz que viniera, pero que viniera y paseara por estas calles», asegura. Khaled no es demasiado optimista. «Claro que es nuestro deseo y tengo esperanza de que venga y poderlo ver, pero si no, además de ir a la carretera a despedirlo, podemos intentar movernos a Qaraqosh», puntualiza quitándole hierro.

Las probabilidades de que el Santo Padre aparezca en Karamles no son muy altas. El viaje a un país con los riesgos de Irak está calculado al milímetro por el Vaticano y salirse del guión no es algo habitual en viajes de esta envergadura. Este domingo muchos de los vecinos del pueblo saldrán a la carretera para dar una bienvenida calurosa al Santo Padre. Si el Papa no se para en el camino, siempre les quedará Qaraqosh, que está a solo cinco minutos.

La Virgen de las manos rotas

El Papa Francisco traerá consigo una sorpresa a los habitantes de Karamles. Los católicos iraquíes le han pedido que bendiga durante su viaje a Irak una estatua de la Virgen María que fue profanada por los terroristas. Los radicales cortaron las manos y la cabeza de la Virgen durante su ocupación de Karamles de 2014 a octubre de 2016. A la estatua, después de una larga restauración, se le ha conseguido recuperar la cabeza.

Este siete de marzo, el Santo Padre celebrará una Misa en el estadio Hariri de Erbil , capital del Kurdistán iraquí. Hasta el momento más de 4.000 personas se han registrado para asistir al evento histórico, lo que se considerará la reunión más grande entre católicos iraquíes y el Papa en toda su travesía por el país. En el estadio Hariri, la última parada del viaje, se espera que el Santo Padre bendiga la estatua de la Virgen María antes de que esta regrese al pequeño pueblo de las llanuras de Nínive.