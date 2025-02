La OMS publicará el informe sobre el origen del coronavirus a mediados de marzo La reciente misión en China de esta organización no consiguió identificar el origen del virus, por lo que «todas las hipótesis continúan abiertas»

El esperado informe del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajó a Wuhan (China), para investigar sobre el origen del SARS-CoV-2, será publicado la semana del 15 de marzo , según ha anunciaod este viernes el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Los expertos están actualmente trabajando para finalizar el informe y un resumen del mismo. Ambos documentos serán publicados, de forma simultánea, la semana del 15 de marzo», afirmó el responsable de la OMS. Tedros declaró que comprendía que los países estaban impacientes por conocer los resultados de la misión y precisó que «él también lo estaba».

Inicialmente, la OMS había previsto publicar un resumen previo del informe durante el mes de febrero pero finalmente y sin explicaciones renunció a esta opción. Tedros ha indicado que los primeros en conocer el resultado de esta investigación serían los estados miembros y que sería él mismo quien informaría de las conclusiones de la misión .

Peter Ben Embarek, experto de la OMS que encabezó la misión a China, precisó que «por ahora las fechas barajadas se sitúan entre el 14 y el 15 de marzo». Por su parte, el director ejecutivo y jefe del Programa de Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, comentó que, en un principio, no estaba prevista la redacción de un informe.

Los primeros casos de Covid-19 fueron detectados en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Sin embargo, la misión internacional sólo pudo desplazarse a este país asiático a principios de enero de 2021 donde permaneció varias semanas visitando los lugares potencialmente relacionados con el origen de la pandemia.

«Todas las hipótesis continúan abiertas»

Aunque la misión de la OMS no ha conseguido identificar el origen del coronavirus, los expertos han descartado la teoría de que el SARS-CoV-2 se escapara del laboratorio de biotecnología de Wuhan, en el que se guardan 1500 variedades de virus. De acuerdo con declaraciones hechas por Tedros, al regreso del equipo a Ginebra, «todas las hipótesis continúan abiertas» .

Recientemente el experto en vacunas de la Universidad de Flinders (Australia), Nikolai Petrovsky, que firmó junto a otros 26 expertos internacionales una carta pidiendo una nueva investigación sobre el origen del virus, señaló que «después de más de un año de pandemia aún estamos en el mismo lugar ».

En la misiva, el grupo de expertos afirmó que el equipo de científicos enviados por la OMS a China no tenía el mandato ni la independencia necesaria para acceder sin restricciones a todos los lugares que tendrían que haber sido investigados para poder esclarecer las teorías que circulan actualmente sobre el origen del coronavirus.

Sobre las vacunas y el peligro de las variantes, el dirigente de la agencia sanitaria de la ONU, agregó que la llegada de estos fármacos no significa que los países tengan que reducir los esfuerzos para contener la pandemia . Tedros expresó su preocupación por la situación preocupante que atraviesan países como Brasil.

«Pensamos que ya hemos superado la emergencia y en realidad no es cierto», agregó Mike Ryan. «Los países corren el riesgo de pasar por una tercera o cuarta ola de contagios si no tienen cuidado», advirtió. Durante los últimos días, se ha registrdo un descenso continúo de casos de infección y de muerte por Covid-19. La OMS recomienda no bajar la guardia.

