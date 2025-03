PSOE y sus socios tumban la comisión para investigar en el Congreso los abusos a menores en Baleares

No le ha servido de nada a la diputada de Ciudadanos Marta Martín pedir «altura de miras» al principio de su intervención para «no polarizar el debate» de la proposición no de ley (PNL) que presentó su grupo sobre los abusos a menores en centros tutelados de Baleares. Porque los partidos del Gobierno y sus socios han acusado al Partido Popular, Vox y Cs de «utilizar» el caso para «desgastar» y han tumbado la iniciativa que incluía la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

La PNL se ha rechazado con 145 votos a favor, 190 en contra y una abstención. Cs y PP pactaron por la mañana una enmienda para introducir la creación de una comisión de investigación y han forzado así al Gobierno de coalición a posicionarse , después de que PSOE y Unidas Podemos (UP) –que también gobiernan en Baleares– hayan bloqueado la creación del organismo con el mismo objeto en el Parlament. No obstante, a razón del rechazo del Gobierno y sus socios, PP y Cs han unido fuerzas para registrar durante la tarde la petición de la creación de la comisión.

El Grupo Parlamentario de Cs había registrado la PNL para «garantizar la protección integral y la asistencia a menores tutelados». Pero esta mañana el partido anunció a través de su portavoz adjunto, Edmundo Bal, una enmienda a su propio texto para instar al Congreso a la creación de la comisión. Los populares señalaron que les apoyarían y registraron por su parte una petición en el mismo sentido.

Durante la presentación de la PNL, ya por la tarde, Martín ha pedido a PSOE y UP que «abandonen los prejuicios y los eslóganes» para subir con «responsabilidad» a la tribuna. «Exigimos saber qué ha pasado para apartar a los responsables políticos» , ha expresado, que además ha pedido a los partidos de Gobierno que no bloqueen la comisión de investigación como sí hicieron en Baleares.

«No han podido evitar el tono de bar»

La popular Margarita Prohens ha recogido el testigo de Martín y ha pedido a la bancada de la izquierda «sosiego e independencia». Aunque ha acabado lamentando que UP «no ha podido evitar el tono de barra de bar que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias», dijo, «utilizó la semana pasada», durante la sesión de Control, cuando ella le preguntó por el mismo asunto.

Prohens ha exigido la creación de la comisión de investigación: «Nos alegramos que Cs se haya sumado a esta iniciativa y que se visualice que estamos juntos para descubrir la verdad». Eso sí, han presentado algunas enmiendas al texto. « Ustedes han tomado partido por defender a sus partidos en lugar de a las menores , si votan en contra de esta comisión de investigación persistirán en el error de sus partidos en Baleares», ha sentenciado Prohens.

Por su parte, la diputada de Vox Mireia Borrás ha exigido al Gobierno predisposición para que se esclarezcan los casos en Mallorca y «en el resto de España». Además, ha denunciado la «ineficacia» de las Comunidades Autónomas en la tutela de los menores: «Una vez más el sistema de autonomías pone en evidencia su ineficacia, y genera víctimas que sufren situaciones de mayor o menor protección según el territorio».

«Quieren desgastar al Gobierno»

El socialista Pere Joan Pons ha criticado a derecha de «jugar sucio» con un tema «sensible» , porque, su juicio, «cualquier tema les vale para desgastar al Gobierno». Pons ha atacado a PP, Cs y Vox negando que les importen los abusos en la infancia porque, señala, solo quieren «dañar al Gobierno» y «sembrar dudas» sobre su «compromiso». En el mismo sentido, el nacionalista vasco Mikel Legarda también ha reprochado a los partidos de la derecha de «usar a la menores como mercancía».

Desde UP, por último, la parlamentaria María del Mar García acusó a los tres partidos de la derecha de «convertir unos hechos gravísimos en una lucha partidista ». No obstante, la diputada de UP ha tendido la mano para trabajar «en un ambiente transaccional» para mantener el consenso.