El PSOE garantiza que su ley de eutanasia no avala la depresión grave La propuesta que registró en el Congreso prevé aplicarla para adultos que la soliciten y padezcan un «sufrimiento psíquico constante e intolerable sin posibilidad de alivio»

España no pasa de puntillas por la historia de Noa Pothoven, la adolescente de 17 años que murió el pasado domingo en Holanda tras haber sufrido abusos sexuales con solo 11 años. Y no lo hace sobre todo teniendo en cuenta que una de las grandes «asignaturas» pendientes que quiere tramitar en el Parlamento el partido ganador de las elecciones generales, el PSOE, es la ley de la eutanasia, que no logró sacar adelante la pasada legislatura por la abstención de Ciudadanos, que condicionó su apoyo a que se aprobase antes su ley de muerte digna, y la oposición frontal del PP. Los populares presentaron una enmienda a la totalidad a la iniciativa.

Casi un año después, nuestro país asistió el pasado abril al suicidio asistido de María José Carrasco, ayudada a morir por su marido, Ángel Hernández, encausado por la Justicia. En una entrevista en Telecinco tras conocerse la muerte de esta enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió a la audencia que si obtenía mayoría suficiente el 28 de abril «no habrá minoría que bloquee» la eutanasia.

En un año cambió de postura

Se da la circunstancia de que el PSOE se opuso durante la legislatura anterior y por dos veces a iniciativas promovidas por Izquierda Unida en el Congreso para despenalizar la eutanasia. Un año después de haber tumbado esas iniciativas parlamentarias, el 3 de mayo de 2018, consumó un giro total y registró una iniciativa para regular este «derecho a la eutanasia, entendido como el de las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y de aquellas que deciden no vivir más en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un sufrimiento insoportable». El planteamiento que siguen defendiendo los socialistas considera que la prestación de la eutanasia debe estar integrada como una partida más de la sanidad pública.

La propuesta de los socialistas pretende «regular el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando concurran las circunstancias previstas en la norma. Entre las condiciones que propone el PSOE dentro del contexto eutanásico y para solicitar este «derecho» se encuentran las siguientes: tener la residencia legal en nuestro país y ser mayor de edad, siendo «capaz y consciente» en el momento de la solicitud. Además, el paciente tiene que haber sido informado sobre su proceso y las diferentes alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos. El paciente deberá formular su petición de manera voluntaria y por escrito. Un proceso que debe repetirse al menos una ocasión más con una separación de quince días naturales desde la primera solicitud, recoge la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.

Sufrimiento «intolerable»

Según los términos de la propuesta socialista, la principal condición del demandante debe ser «sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave crónica» causante de limitaciones como «un sufrimiento físico y psíquico constante e intolerable sin posibilidad de alivio», entendiendo estas acepciones como aquellas en las que no existan oportunidades fundadas de curación y si existe seguridad o gran probabilidad de que la incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de la persona.

Este apartado de su propuesta es el que más dudas suscita. Preguntado ayer por ABCAndrés Perelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, explicó que «tal y como se plantea» en su propuesta «una depresión grave no está incluida» como supuesto para poder solicitar la eutanasia.