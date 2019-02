El PSOE evita debatir con Ciudadanos sobre la eutanasia No presenta enmiendas a la ley de muerte digna, que Ciudadanos le retó a votar si quería apoyo a la ley de eutanasia

El adelanto electoral ha trastocado la actividad del Congreso y el Senado y las polémicas leyes de muerte digna de Ciudadanos y eutanasia del PSOE han quedado paralizadas. La proposición de ley de Ciudadanos de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida era la llave que abría el debate de la eutanasia.

Después de aprobarse en el Congreso un texto, enmendado por el PSOE, que cambiaba el régimen de sanciones para toda España por 17, uno por cada autonomía; la batalla entre Ciudadanos y PSOE se había trasladado al Senado. La formación naranja presentó ayer una enmienda para volver al texto original de implantar unas sanciones iguales para toda España y reta así al PSOE a apoyar esta redacción si quiere que Ciudadanos desbloquee en el Congreso la Proposición de Ley de eutanasia. La votaciones nunca se celebrarán, puesto que el 5 de marzo se disolverán las cámaras.

El plazo de presentación de enmiendas terminó ayer y, tras finalizar la legislatura, el PSOE se pensó ayer muy mucho si le merecía la pena fijar posición y presentar enmiendas. Finalmente, optó por no pronunciarse y no presentar alternativas sobre un tema «muy sensible», según aseguraron a ABC fuentes socialistas, y que no le iba a reportar ningún rédito electoral. Todo lo contrario, Ciudadanos le iba a afear su cambio de última hora en el Congreso, al ceder a la presión nacionalista con las sanciones.

Asistencia religiosa

Los populares, que apoyaron el texto en el Congreso tras una negociación de más de un año, también enmendaron el texto de Ciudadanos. El Grupo Popular se hizo eco de una enmienda de UPN en el Senado relativa a la asistencia religiosa de los enfermos. El texto, si se presentara, sería votado y saldría adelante con la mayoría absoluta del PP, dice que tendrán derecho a recibir (y no a facilitar como dice la PL original), «conforme a sus convicciones y sus creencias, asistencia espiritual o religiosa, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa».

Igualmente, reclaman «reforzar las ayudas sociales, en especial para que la familia pueda cuidar adecuadamente a la persona enferma en su domicilio»; y corregir las desigualdades existentes en el acceso a los cuidados paliativos, sobre todo en los especializados y con carácter multidisciplinar».